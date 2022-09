Maikel Zijlaard zegeviert in Tour of South Bohemia, vijf Nederlanders in top-10

Maikel Zijlaard heeft de tweede etappe van de Tour of South Bohemia gewonnen, een Tsjechische etappekoers. De Nederlander van VolkerWessels klopte in Nova Bystrice Sean Flynn en Vincenzo Albanese. Rasmus Bøgh Wallin is de leider in het algemeen klassement.

In de openingstijdrit van de Tour of South Bohemia, op donderdag, werd Zijlaard nog tweede. Op vrijdag stond er een heuvelachtige etappe van 143 kilometer op het programma. Uiteindelijk werd er in de straten van Nova Bystrice gesprint om de zege.

Zijlaard was in die sprint degene met de meest frisse benen. De 23-jarige Nederlander klopte Flynn (Tudor) en Albanaese (EOLO-Kometa). Roy Hoogendoorn en Nick van der Meer vervolledigden de top-5. Met Boris Romers (zesde) en Lars Rouffaer (negende) had Nederland nog twee renners in de top-10.

Dankzij de overwinning van Zijlaard komt hij dichter bij leider Bøgh Wallin in het algemeen klassement. De achterstand van de renner van VolkerWessels is vier seconden. Italiaan Albanese, de huidige nummer drie, volgt al op negentien seconden. De Tour of South Bohemia duurt nog tot en met aanstaande zondag.