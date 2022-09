Opvallende Nederlandse terugkeer bij Riwal

Het Deense team Riwal heeft voor komend seizoen opnieuw een Nederlander vastgelegd. Onlangs vertrok kopman Elmar Reinders via een tussentijdse transfer naar WorldTeam BikeExchange-Jayco. Volgens onze bronnen is de nieuwe naam opvallend, want het betekent de terugkeer bij Riwal van Nick van der Lijke. Hij zette eind 2021 nog een punt achter zijn carrière.

De 31-jarige Zeeuw reed in 2020 en 2021 ook al voor de Deense formatie. Van der Lijke besloot aan het einde van vorig seizoen te stoppen met wielrennen. Dit jaar bleef de Zeeuw wel fietsen en won en passant de Omloop van de Braakman in de Clubcompetitie en hij werd vierde in de Omloop van Valkenswaard (Topcompetitie). Ondanks dat hij zijn eigen bedrijf opzette in coaching en een broodjeszaak opende in Rotterdam, besloot hij afgelopen juni dat hij nog niet klaar was met wielrennen.

Namens Riwal reed Van der Lijke een uitstekend laatste seizoen. In 2021 won hij het eindklassement van Kreiz Breizh Elites (UCI 2.2), werd hij vierde in de Ronde van Denemarken (UCI 2.Pro), dertiende in zowel de Tour of Norway (2.Pro) als de Druivekoers (1.1), vijfde in de Tour de Bretagne (2.2, waar hij ook het puntenklassement won) en elfde in de Ronde van Drenthe. Waar hij na zijn aflopende contract van vorig seizoen geen nieuwe ploeg vond, kon hij nu wél bij zijn oude werkgever terecht.

Geen upgrade naar ProTeam

Overigens zal Riwal niet de stap maken naar het ProTeam-niveau. Dat was wel de ambitie van de nieuwe teammanager Sebastian Andersen, zoals dat ook de komende jaren het plan is. Dit jaar kreeg het team echter niet de benodigde financiën binnen. Van der Lijke komt bij Riwal landgenoot Martijn Budding tegen, die normaal gesproken bij deze ploeg blijft.