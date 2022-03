Maikel Zijlaard bevrijd door zege in Rucphen: “Druk valt van me af”

Maikel Zijlaard (22) oogstte de afgelopen jaren vaak lof met aanvallen die het net niet tot de meet haalden, maar echt succes op de weg bleef uit. Tot zondag, toen hij na een knappe solo van elf kilometer de Dorpenomloop Rucphen op zijn naam zette. “Er valt druk van me af”, vertelt hij aan WielerFlits.

En dat is logisch. Zijlaard was een van Nederlands grootste talenten toen hij in 2018 overkwam van de junioren en tekende bij Hagens Berman Axeon, de talentenfabriek van Axel Merckx uit de Verenigde Staten. Na zeges in de Ronde van Vlaanderen voor junioren en Menen-Kemmel-Menen leek het slechts een kwestie van tijd voor de Rotterdammer het tot profrenner zou schoppen.

Zo ver kwam het niet. Alhoewel Zijlaard soms leuke uitslagen liet noteren, bleven de broodnodige overwinningen om een profcontract in de wacht te slepen uit. Dat frustreerde soms. “Dus ben ik nu heel blij voor mijn familie, voor mijn vrienden, voor mijn vriendin en voor mezelf dat ik nu eens win. Het zit er toch nog in. Het harde werk betaalt zich nu uit.”

VolkerWessels

Afgelopen winter verruilde Zijlaard na twee jaar SEG Racing Academy om een contract te tekenen bij VolkerWessels. Volgens Zijlaard ligt hier een van de verklaringen voor zijn zege in de Dorpenomloop Rucphen. “Toen ik hier kwam, merkte ik echt dat het zo’n ploeg uit het oosten is”, lacht hij. “Op trainingskampen lig je hier de hele week aan de rekken, ben je echt hard aan het fietsen. Dat is net iets anders als bij SEG en blijkbaar reageert mijn lichaam daar goed op. Ik ben ook goed ontvangen bij de ploeg.”

“Maar het is van alles een beetje”, gaat Zijland verder. “Ik ben ook weer net iets meer met mijn sport bezig.” Die zin verraadt de ambitie die de Rotterdammer nog heeft: prof worden. “Die ambitie is er zeker nog, ja. Dat is mijn doel en ik denk dat dat bij VolkerWessels zeker nog moet kunnen. Wat voor uitslagen ik daarvoor moet rijden? Geen idee, daarvoor zul je bij een scout moeten zijn.”

Vooral in het tijdrijden denkt Zijlaard zich nog te kunnen verbeteren. In het verleden werd hij al eens vijfde in de proloog van de Vredeskoers en derde in de proloog van de Baby Giro. “Met VolkerWessels ben ik bezig met een tijdritproject. Dit jaar wil ik goede uitslagen rijden in tijdritten, dus ik ben benieuwd hoe dat zal gaan.”

Baan en weg combineren

Voor de baan kan dit project ook wel eens goed uitpakken, denkt hij. “Ik denk dat een goede wegwielrenner ook een goede baanrenner kan zijn. De prikkels die je op de weg krijgt, zorgen onder meer voor meer duurvermogen. En dat komt altijd van pas in het baanwielrennen. Andersom is het denk ik wat lastiger. Ik ambieer nog steeds mooie carrières in beide disciplines.”

“Maar de afweging maken, dat kan soms nog best lastig zijn. Ik sta onder contract bij een wegploeg, dus is het logisch dat ik daar volledig beschikbaar voor ben. Daarnaast kan ik mezelf ook niet opstellen voor de grote baantoernooien, hoe graag ik dat ook zou willen. Dat doet nog altijd de bondscoach.”

Donderdag staat Zijlaard aan de start van Olympia’s Tour. Daarna hoopt de Nederlander in de Arno Wallaard Memorial zijn leiderstrui te verdedigen in de Holland Cup. “Maar het is ook nog een beetje afwachten wat de ploeg wil. De Holland Cup heeft in ieder geval nog een aantal mooie koersen”, eindigt Zijlaard.