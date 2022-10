Arvid de Kleijn verruilt Human Powered Health voor Tudor

Arvid de Kleijn verlaat aan het einde van het seizoen Human Powered Health. De 28-jarige Nederlander heeft een contract getekend bij Tudor, het nieuwe ProTeam uit Zwitserland van oud-topcoureur Fabian Cancellara. Verschillende bronnen laten aan WielerFlits weten dat Tudor de transfer wereldkundig maakt zodra de Zwitsers hun ProTeam-licentie binnen hebben.

De sprinter wint ieder jaar zo zijn wedstrijden. De Kleijn werd begin mei uitgeroepen tot winnaar van de eerste rit in de Vierdaagse van Duinkerke, nadat aanvankelijke zegevierder Sam Welsford werd gedeclasseerd. Vorig seizoen was de Nederlander ook al de sterkste in de openingsrit van de Ronde van Turkije, door de maat te nemen van onder meer Mark Cavendish en Jasper Philipsen. Aan het eind van 2021 was hij ook veruit de sterkste sprinter in La Route Adélie de Vitré.

In het verleden was De Kleijn de laatste winnaar van de vermaarde Internationale Sluitingsprijs Putte-Kapelle (2017, namens Baby-Dump) en ook de Druivenkoers in Overijse (2019, names Metec-TKH) siert zijn palmares. Na een paar sterke jaren in het Nederlandse Continental-circuit maakte De Kleijn in 2020 zijn profdebuut bij Riwal-Securitas. Toen die ploeg aan het einde van het jaar failliet ging, trok hij richting het Amerikaanse Rally Cycling. Die ploeg ging in 2022 verder als Human Powered Health.

Ook Pluimers en Luxemburgers naar Tudor Bij Tudor komt De Kleijn alvast één landgenoot tegen. Eerder werd al bekend dat ook Rick Pluimers (Jumbo-Visma Development) zijn profdebuut bij het nieuwe Zwitserse ProTeam maakt. Daarnaast werd ons ook bevestigd dat Arthur Kluckers (22) en Luc Wirtgen (24) naar Cancellara trekken. Beiden komen uit Luxemburg; eerstgenoemde is renner van Leopard en komt dit najaar uit als stagiair bij UAE Emirates. De laatste is sinds 2020 prof bij Bingoal-Pauwels Sauzen-WB.

Tudor Pro Cycling

Dit seizoen rijdt Tudor nog op een Continental-licentie. Ze doen het verdienstelijk. Zo won de Zwitserse klimmer Yannis Voisard de Alpes-Isère Tour, werd de sterke Britse sprinter Sean Flynn derde in de Istrian Spring Trophy en eindigde Alex Baudin (die komend jaar als prof debuteert bij AG2R Citroën) tweede in diezelfde koers (met een ritzege), tweede in de Tour de Bretagne (met een ritzege) en won hij een rit in de loodzware Giro Valle d’Aosta U23. De sterke Tsjech Petr Kelemen werd dan weer tweede in Strade Bianche U23 en ook de Zwitserse mountainbiker Filippo Colombo staat er op dit moment nog onder contract.

Aan het roer van Tudor staat dus oud-toprenner Fabian Cancellara (41), die sinds een paar jaar betrokken is bij Swiss Racing Academy. Zo heette Tudor tot de jongste Ronde van Romandië. Spartacus wilde graag weer een profploeg in Zwitserland optuigen om de vele talenten daar een tussenstap naar de WorldTour te bieden. Toch steekt Cancellara niet onder stoelen of banken om met Tudor – de hoofdsponsor maakt luxe polshorloges – in de toekomst zélf de stap naar de hoogste wielerdivisie te maken. Komend seizoen mikt de ploeg onder meer op wildcards voor de rondes van Romandië en uiteraard Zwitserland.

Tudor kwam alvast met een klapper binnen. Robin Froidevaux (23) werd eind juni namelijk Zwitsers kampioen op de weg bij de profs. Of hij blijft is overigens nog im frage. Swiss Academy Racing blijft trouwens wel bestaan. Ze gaat verder als eliteploeg, zodat het nationale koersen kan rijden om op die manier de jonge talenten te kunnen opleiden. Tudor hangt daar dan als het ware boven, in eenzelfde soort model als waarmee EOLO-Kometa van Ivan Basso en Alberto Contador werkt.