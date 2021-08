Maikel Zijlaard Europees kampioen afvalling bij de beloften

Op de eerste dag van het EK baanwielrennen voor beloften en junioren heeft Nederland haar eerste gouden plak beet. Maikel Zijlaard, na twee jaar Axeon Hagens Berman actief in de kleuren van SEG Racing Academy, kroonde zich in Apeldoorn tot Europees kampioen in de afvalling.

Ook Maike van der Duin heeft medaille kunnen veroveren op de afvalling: zij pakte het brons bij de dames beloften. Het EK baanwielrennen in Apeldoorn duurt nog tot en met zondag.

Achtervolging beloften, dames

1. Silvia Zanardi

2. Lara Gillespie

3. Abi Smith

Afvalling beloften, dames

1. Chiara Consonni

2. Maria Martins

3. Maike van der Duin

Achtervolging beloften, heren

1. Tobias Buck Gramcko

2. Nicolas Heinrich

3. Manlio Moro

Afvalling beloften, heren

1. Maikel Zijlaard

2. Tim Torn Teutenberg

3. William Tidball