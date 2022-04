Fabian Cancellara lanceert nieuwe Zwitserse profploeg Tudor

Zwitserland heeft volgend jaar weer een profploeg. Voormalig beroepsrenner Fabian Cancellara maakte op een persconferentie in Lausanne namelijk bekend dat het continentale Swiss Racing Academy, waar hij sinds een paar jaar nauw bij betrokken is, in 2023 een ProTeam wordt. Deze nieuwe formatie gaat Tudor Pro Cycling heten. Tudor is een fabrikant van luxe polshorloges.

“Wielrennen heeft me veel gegeven, het is een leerschool voor het leven geweest. Toen ik me als mentor bij de Swiss Racing Academy voegde, zag ik veel motivatie, Zwitserland heeft veel grote talenten. Ik ben erg enthousiast, het was tijd voor Zwitserland om stap voor stap terug te keren in het profpeloton”, vertelde Cancellara, die tijdens zijn profcarrière twee keer olympisch kampioen en viermaal wereldkampioen tijdrijden werd.

Voor de komende jaren riep de ondertussen 41-jarige Zwitser op tot geduld. “Ik zeg geen nee tegen de Tour de France of de WorldTour, maar het zal niet voor morgen zijn, noch over een jaar, het moet tijd hebben. Het belangrijkste is vandaag, voor Zwitserland, de Zwitserse sport en het Zwitserse wielrennen.” Voor 2023 wil de ploeg al wel aan de start verschijnen van de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland.

Swiss Racing Academy gaat door

Op dit moment is nog geen enkele renner van de huidige Swiss Racing Academy zeker van een contract bij het ProTeam. Bovendien zal de Swiss Racing Academy niet stoppen. De ploeg gaat door als een eliteploeg om te kunnen blijven deelnemen aan de Zwitserse kalender.

SPECIAL ANNOUNCEMENT

Une équipe pro en Suisse emmenée par @f_cancellara! Un rêve ambitieux qu'il poursuit depuis la fin de sa carrière. Désormais réalité avec @TudorProCycling Un projet construit de zéro qui se veut sur la durée. L'équipe espère courir le #TDR et le #TDS en 2023 pic.twitter.com/6b8DjXqfWK — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 26, 2022