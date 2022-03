Maikel Zijlaard eindwinnaar Olympia’s Tour, slotrit voor Jim Brown

Maikel Zijlaard heeft Olympia’s Tour 2022 op zijn naam geschreven. De renner van VolkerWessels begon als nummer twee van het klassement aan de laatste etappe, maar geletruidrager Elmar Reinders verloor veel tijd door materiaalpech op de Drentse keien. De dagzege ging naar de Brit Jim Brown (WiV SunGod), die zijn land- en ploeggenoot Matthew Gibson klopte in de sprint van een klein pelotonnetje.

De laatste rit van Olympia’s Tour kende een klassiekerprofiel. Deze etappe voerde namelijk over de route van de vermaarde Dorpenomloop Drenthe, die veelal beslist wordt op de gevreesde flinten. Vooral in het tweede deel van de wedstrijd zouden de renners over verschillende wegen met deze Drentse keien gestuurd worden. Geletruidrager en thuisrijder Elmar Reinders zou op dit terrein zijn leiderspositie moeten zien te verdedigen.

Waaiers

Gemakkelijk zou de renner van Riwal het daar niet bij krijgen, want het werd een zware koers. Vanaf kilometer één ging het volle bak: door de wind ging het na de start in Assen direct op de kant. Hierdoor brak het peloton in verschillende stukken. Alle klassementsrenners zaten echter van voren, op Tibor Del Grosso na. De jongeling van Metec-SOLARWATT p/b Mantel – zevende in het algemeen klassement voor vertrek – was de enige renner uit de top-tien die niet meezat met de eerste waaier. Deze kopgroep bestond uit vijfentwintig man.

Het verschil tussen de eerste twee groepen was lange tijd wat aan het schommelen. Soms werd het gat wat kleiner, soms weer wat groter. Nooit pakten de koplopers echter meer dan anderhalve minuut op hun achtervolgers. Op een zeker moment, met nog zo’n zestig kilometer te gaan en de eerste flinten al gepasseerd, kwam groep twee zelfs tot op tien tellen van groep één. Maar daar bleef het bij, want vervolgens groeide de marge van Reinders en co weer.

Pech voor Reinders

Diezelfde Reinders kreeg op vijfentwintig kilometer van de streep af te rekenen met materiaalpech. Samen met zijn ploeggenoot Martijn Budding, de Pool Alan Banaszek en voormalig leider Arne Peters moest de geletruidrager in de achtervolging. Vooraan zaten de mannen van VolkerWessels ondertussen in een ideale positie. Zij zagen, met de nummer twee (Maikel Zijlaard) en nummer drie (Bert-Jan Lindeman) in de gelederen, kans om alsnog de eindzege te grijpen.

Reinders verweerde zich nog kranig, maar wist de aansluiting vooraan niet meer te maken. Hij zou uiteindelijk op meer dan een minuut van de kopgroep binnenkomen. Zodoende moest Zijlaard er enkel voor zorgen dat hij er vooraan wel bij bleef. Dat bleek geen probleem voor de 22-jarige coureur, die vijfde werd in de daguitslag en dus de eindzege pakte. Na de eindstreep kwam Zijlaard overigens nog wel ten val, maar blijkbaar zonder al teveel erg: niet veel later kon hij alweer lachen.

De ritoverwinning was ondertussen naar Jim Brown gegaan. De Brit liet in een sprint van negentien man land- en ploeggenoot Matthew Gibson achter zich.