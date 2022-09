Maikel Zijlaard wint ook derde rit in Tour of South Bohemia en verovert leiderstrui

Maikel Zijlaard heeft voor de tweede dag op rij gewonnen in de Tour of South Bohemia. De Nederlandse renner van VolkerWessels was Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) te snel af in de massasprint. Gianluca Pollefliet van Lotto Soudal U23 werd derde.

Zaterdag stond net als vrijdag een heuvelachtige etappe op het programma van de Tsjechische rittenkoers. Het peloton startte in Studená, vanwaar het over glooiende wegen richting Protovín ging, een parcours van 157 kilometer. Daar mondde de race uit in een massasprint en trok Zijlaard opnieuw aan het langste eind.

Dankzij bonificatieseconden op de streep gaat de Rotterdammer bovendien aan de leiding in het algemeen klassement. Zijlaard verdedigt een voorsprong van acht seconden op naaste belager Rasmus Bøgh Wallin (Restaurant Suri – Carl Ras). Albanese staat derde op achttien seconden.

De ronde door de zuidelijke Bohemen duurt nog tot zondag, dan staat de renners opnieuw een heuvelachtige rit te wachten. Het peloton start in České Velenice en gaat over een route van 152 kilometer naar Jindřichův Hradec.