Toon Aerts nieuwe leider in de Wereldbeker, Nederlandse vrouwen rukken op

De Wereldbeker veldrijden voor mannen heeft een nieuwe leider. Eli Iserbyt moest verkleumd opgeven in Namen, waardoor Toon Aerts de koppositie kon overnemen dankzij zijn tweede plaats. Bij de vrouwen hijgen de Nederlandse rensters in de nek van Katerina Nash. WielerFlits zet de standen in de belangrijkste klassementen voor je op een rijtje.

Wereldbeker

Toon Aerts heeft de nieuwe leider in de Wereldbeker overgenomen van Eli Iserbyt, die in de modder en kou van Namen moest opgeven en daardoor puntloos bleef. De Belgische kampioen verzamelde een pak punten dankzij zijn tweede plaats en staat nu fier bovenaan. Iserbyt scoorde weliswaar niet, maar behoudt wel zijn plaats in de top van het klassement en staat nu tweede. Michael Vanthourenhout is derde. Wereldkampioen Mathieu van der Poel pakte voor de derde keer het volle pond in de Wereldbeker en drong de top tien binnen: hij staat nu negende met 240 punten.

Bij de vrouwen blijft Katerina Nash aan de leiding. De Tsjechische, die als vijfde over de streep kwam in de modder van Namen, ziet de Nederlandse dames echter wel steeds dichter komen. Ceylin del Carmen Alvarado is haar tot op 33 punten genaderd na haar tweede plaats. Met Annemarie Worst en Inge van der Heijden staan nog twee Nederlandse vrouwen bij de beste vier in de Wereldbeker. Manon Bakker is achtste, terwijl ook Yara Kastelijn en Lucinda Brand op de drempel van de top tien staan. Ellen Van Loy (dertiende) is de beste Belgische.

In de stand om de wereldbeker krijgt de top-drie 80, 70 en 65 punten toebedeeld. De nummers vier (60), vijf (55) en zes (50) ontvangen ook een hoop punten. De nummers zeven tot en met elf krijgen respectievelijk 48, 46, 44, 42 en 40 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug.

Verreden crossen:

14/09 – Iowa – Eli Iserbyt en Maghalie Rochette

22/09 – Waterloo – Eli Iserbyt en Katerina Nash

20/10 – Bern – Eli Iserbyt en Annemarie Worst

16/11 – Tábor – Mathieu van der Poel en Annemarie Worst

24/11 – Koksijde – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

22/12 – Namen – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

Tussenstand na zes manches (mannen)

1. Toon Aerts – 400 punten

2. Eli Iserbyt – 348 punten

3. Michael Vanthourenhout – 332 punten

4. Lars van der Haar – 313 punten

5. Laurens Sweeck – 294 punten

6. Quinten Hermans – 293 punten

7. Corné van Kessel – 275 punten

8. Gianni Vermeersch – 257 punten

9. Mathieu van der Poel – 240 punten

10. Thijs Aerts – 226 punten

Tussenstand na zes manches (vrouwen)

1. Katerina Nash – 323 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 290 punten

3. Annemarie Worst – 280 punten

4. Inge van der Heijden – 256 punten

5. Maghalie Rochette – 252 punten

6. Anna Kay – 249 punten

7. Katie Compton – 237 punten

8. Manon Bakker – 233 punten

9. Caroline Mani – 226 punten

10. Kaitlin Keough – 224 punten

Nog te rijden:

26/12 – Heusden-Zolder

19/01 – Nommay

26/01 – Hoogerheide

Superprestige

Komende zondag wordt na drie weken de strijd om de Superprestige weer opgepakt tijdens de cross van Diegem. Toon Aerts staat aan kop van het klassement na zijn zeges in Boom en Zonhoven, maar Laurens Sweeck, Quinten Hermans en Eli Iserbyt volgen op een zakdoek. Bij de vrouwen bekleedt de jonge Ceylin del Carmen Alvarado de koppositie, voor Yara Kastelijn. Daarna is er al een klein gaatje geslagen naar de nummer drie, Sanne Cant.

De puntentelling bij de Superprestige is rechttoe rechtaan: vijftien punten voor de winnaar en telkens één punt minder voor een positie lager, tot en met de nummer vijftien.

Verreden crossen:

13/10 – Gieten – Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado

19/10 – Boom – Toon Aerts en Alice Maria Arzuffi

27/10 – Gavere – Eli Iserbyt en Yara Kastelijn

03/11 – Ruddervoorde – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

08/12 – Zonhoven – Toon Aerts en Annemarie Worst

Tussenstand na vier manches (mannen)

1. Toon Aerts – 60 punten

2. Laurens Sweeck – 59 punten

3. Quinten Hermans – 55 punten

4. Eli Iserbyt – 54 punten

5. Lars van der Haar – 53 punten

5. Corné van Kessel – 53 punten

7. Tom Pidcock – 47 punten

8. Jens Adams – 33 punten

9. Gianni Vermeersch – 26 punten

10. Tim Merlier – 23 punten

16. Mathieu van der Poel – 15 punten

Tussenstand na vier manches (vrouwen)

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 67 punten

2. Yara Kastelijn – 63 punten

3. Sanne Cant – 53 punten

4. Alice Maria Arzuffi – 52 punten

5. Annemarie Worst – 50 punten

6. Eva Lechner – 43 punten

7. Ellen Van Loy – 38 punten

8. Laura Verdonschot – 31 punten

9. Inge van der Heijden – 30 punten

10. Manon Bakker – 27 punten

Nog te rijden:

29/12 – Diegem

09/02 – Merksplas

15/02 – Middelkerke

DVV Verzekeringen Trofee

De stand in de DVV Verzekeringen Trofee blijft ongewijzigd na dit weekend, omdat de volgende cross pas op de kalender staat voor komende vrijdag (Azencross, Loenhout). Na vier ronden staat Eli Iserbyt aan de leiding met een voorsprong van 1:45 op Toon Aerts. Michael Vanthourenhout volgt al op ruim drie minuten. Annemarie Worst is bij de vrouwen de koploopster. Ceylin del Carmen Alvarado en Europees kampioen Yara Kastelijn volgen op ongeveer een minuut.

Het klassement van de DVV Trofee wordt opgemaakt op basis van tijd, net zoals in een klassement in een rittenkoers. Onderweg zijn op meerdere manieren bonificatieseconden te verdienen. Opgemerkt moet worden dat maximaal vijf minuten verloren kan worden. Niet starten in een cross levert ook een malus van vijf minuten op.

Verreden crossen:

01/11 – Oudenaarde – Eli Iserbyt en Yara Kastelijn

17/11 – Hamme – Mathieu van der Poel en Annemarie Worst

30/11 – Kortrijk – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

14/12 – Ronse – Toon Aerts en Ceylin del Carmen Alvarado

Tussenstand na vier manches (mannen)

1. Eli Iserbyt in 4:06:43

2. Toon Aerts op 1:45

3. Michael Vanthourenhout op 3:08

4. Lars van der Haar op 3:57

5. Mathieu van der Poel op 4:24

6. Tim Merlier op 4:48

7. Corné van Kessel op 6:01

8. Tom Meeusen op 7:25

9. Jim Aernouts op 9:38

10. Laurens Sweeck op 10:03

Tussenstand na vier manches (vrouwen)

1. Annemarie Worst in 2:49:03

2. Ceylin del Carmen Alvarado op 0:56

3. Yara Kastelijn op 1:02

4. Alice Maria Arzuffi op 4:45

5. Eva Lechner op 5:21

6. Ellen Van Loy op 6:48

7. Sanne Cant op 7:18

8. Kim Van de Steene op 7:24

9. Kaitlin Keough op 11:59

10. Loes Sels op 11:59

Nog te rijden:

27/12 – Loenhout

01/01 – Baal

05/01 – Brussel

08/02 – Lille

De veldritten van Sint-Niklaas en Namen waren het startschot voor de drukke eindejaarsperiode. Deze week is op 26 december de Wereldbeker van Heusden-Zolder, een dag later gevolgd door de DVV Trofee Azencross van Loenhout. En zondag trekt het crosscircus naar Diegem voor de vijfde ronde van de Superprestige.

