Rapportcijfers 2022: TotalEnergies

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlits alle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. Met dit keer het tweede ProTeam in deze serie: TotalEnergies.

Doelen 2022



Jean-René Bernaudeau wilde voorafgaand aan 2022 een stap maken, waarbij het ProTeam promotie wilde afdwingen naar de WorldTour. De komst van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan moest daar vooral aan bijdragen. Hij nam zijn vaste clan (Daniel Oss, Maciej Bodnar en zijn broer Juraj) mee vanaf BORA-hansgrohe. Door zijn komst werd er fors ingezet op het klassieke voorjaar en daarnaast verwachtte Bernaudeau in de sprints het nodige van Nicolò Bonifazio. Pierre Latour werd aangewezen als kopman voor de rittenkoersen en ook van jonge renners als Mathieu Burgaudeau en Valentin Ferron eisten de Fransen meer.

Klassiekers

Met onder meer Peter Sagan en Niki Terpstra in de ploeg, werd er het nodige van de Franse equipe verwacht dit voorjaar. Toch waren het niet de geijkte namen die het namens TotalEnergies klaarspeelden. Met twee podiumplekken kan de Franse equipe als ProTeam terugkijken op een redelijk geslaagd voorjaar, al werd er met Sagan wel gemikt op een zege. Toch was Anthony Turgis er met zijn tweede plek in Milaan-San Remo niet ver van verwijderd, terwijl Dries Van Gestel er een derde plaats in Gent-Wevelgem uitsleepte. Behoudens een tiende plek van Alexis Vuillermoz in de Waalse Pijl en een dertiende stek van Turgis in de E3 Saxo Bank Classic, bleef het daar wel bij. Daarvoor betaald Sagan de rekening.

Belangrijkste resultaten

Milaan-San Remo – (Anthony Turgis)

Gent-Wevelgem – (Dries Van Gestel)

Waalse Pijl – 10e(Alexis Vuillermoz)

Grote rondes

TotalEnergies had afgelopen seizoen een gegarandeerde wildcard voor alle WorldTour-eendagsklassiekers in handen. Dat betekende dat ze voor de grote rondes afhankelijk waren van de good will van organisatoren. In de Giro d’Italia en de Vuelta a España ontbraken ze daardoor, al is het maar de vraag of de Fransen daar rouwig om waren. Ze waren immers wel van de partij in de belangrijkste wedstrijd van het jaar, de Tour de France.

Daar speelde TotalEnergies echter bijzonder weinig klaar. Pierre Latour was de beste renner in het klassement, maar dat was wel als 56steop ruim drie uur van winnaar Jonas Vingegaard. Alleen Edvald Boasson Hagen maakte aanspraak op een ritzege, maar in Arenberg liet hij zich foppen door Taco van der Hoorn en uiteindelijke ritwinnaar Simon Clarke. Peter Sagan kwam niet verder dan twee vierde en twee vijfde plekken in de sprints.

Belangrijkste resultaten

N.v.t.

Overige wedstrijden

Op het gebied van rittenkoersen kwam TotalEnergies redelijk uit de verf. Nu heeft het daar niet echt de selectie voor en wat dat betreft zijn top 7-noteringen in koersen als de Saudi Tour, Ster van Bessèges, Tour de la Provenca, Ruta del Sol, Vierdaagse van Duinkerke, Boucles de la Mayenne en Tour Poitou-Charentes redelijke resultaten voor een ploeg als deze. Als ProTeam zijn dat uitslagen die passen bij haar status. In de meerdaagses werden ook de meeste zeges geboekt: tien van de in totaal vijftien overwinningen. Hoogtepunten daarvan zijn ritten in Parijs-Nice, het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Zwitserland.

Als we kijken naar de eendagskoersen, dan is de ploeg daar achtergebleven. De Coupe de France-koersen zijn heel belangrijk voor Franse teams, maar daarin heeft TotalEnergies afgelopen jaar echt een steek laten vallen. Julien Simon won weliswaar de Grand Prix du Morbihan en de Tour de Finistère, maar dat illustreerde misschien wel net het jaar van TotalEnergies. De 37-jarige veteraan was met drie zeges de zegekoning binnen de ploeg. Hij won in het najaar ook nog een rit in de Tour du Limousin. Peter Sagan (weg) en Maciej Bodnar (tijdrit) werden kampioen van hun land, die ook onder de vijf eendagszeges vielen.

Dan missen we er nog eentje en dat is de indrukwekkende zege van Dries Van Gestel in de Ronde van Drenthe. De sterke Belg heeft dit jaar een stap gezet en ook de verwachte ontwikkeling van Mathieu Burgaudeau en Valentin Ferron betaalde zich dus uit in ritzeges tijdens Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné. Maar juist op het gebied van de klassiekers faalden de Fransen jammerlijk, met in de hoofdrol Sagan – maar ook Boasson Hagen, Terpstra en uiteindelijk ook Turgis kwamen er niet aan te pas. Om maar te zwijgen over de sprints van Nicolò Bonifazio. Eerlijk is eerlijk: TotalEnergies presteerde onder haar kunnen.

Belangrijkste resultaten

Parijs-Nice – ritzege (Mathieu Burgaudeau)

Ronde van Zwitserland – ritzege (Peter Sagan)

Critérium du Dauphiné – ritzeges (Valentin Ferron, Alexis Vuillermoz)

GP du Morbihan – (Julien Simon)

Tour du Finistère – (Julien Simon)

Eindcijfer

