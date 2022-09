WK wielrennen 2022 in Wollongong: Programma en uitslagen

Overzicht

Voor het WK wielrennen 2022 verhuist een groot deel van het peloton naar Down Under. De wereldkampioenschappen vinden namelijk plaats in Wollongong, Australië. Daar wordt tussen 18 en 25 september gestreden om elf wereldtitels. WielerFlits zet het volledige programma op een rij.

Er is acht uur tijdsverschil tussen Wollongong en ‘onze’ tijdzone in Nederland en België. Als het daar in Australië 12.00 uur ’s middags is, is het in Nederland 04.00 uur ’s nachts. De meeste wedstrijden finishen rond 17.00 uur, wat betekent dat die koersen in Europa in de ochtend rond 09.00 uur eindigen.

WK wielrennen 2022: Programma en uitslagen

Zondag 18 september 2022

Individuele tijdrit, elite vrouwen (34,2 km)







Start: 09.35 uur / 01.35 uur

Finish: rond 12.30 uur / rond 04.30 uur

Individuele tijdrit, elite mannen (34,2 km)







Start: 13.40 uur / 05.40 uur

Finish: rond 17.00 uur / rond 09.00 uur

Maandag 19 september 2022

Individuele tijdrit, beloften mannen U23 (28,8 km)







Start: 13.20 uur / 05.20 uur

Finish: rond 17.00 uur / rond 09.00 uur

Dinsdag 20 september 2022

Individuele tijdrit, junioren vrouwen U19 (14,1 km)







Start: 09.30 uur / 01.30 uur

Finish: rond 11.05 uur / rond 03.05 uur

Individuele tijdrit, junioren mannen U19 (28,8 km)







Start: 13.20 uur / 05.20 uur

Finish: rond 17.00 uur / rond 09.00 uur

Woensdag 21 september 2022

Mixed Relay (28,2 km)







Start: 14.20 uur / 06.20 uur

Finish: rond 17.00 uur / rond 09.00 uur

Vrijdag 23 september 2022

Wegwedstrijd, junioren mannen U19 (135,6 km)







Start: 08.15 uur / 00.15 uur

Finish: rond 11.35 uur / rond 03.35 uur

Wegwedstrijd, beloften mannen U23 (169,8 km)







Start: 13.00 uur / 05.00 uur

Finish: rond 17.10 uur / rond 09.10 uur

Zaterdag 24 september 2022

Wegwedstrijd, junioren vrouwen U19 (67,2 km)







Start: 08.00 uur / 00.00 uur

Finish: rond 09.50 uur / rond 01.50 uur

Wegwedstrijd, elite vrouwen (164,3 km)







Start: 12.25 uur / 04.25 uur

Finish: rond 17.00 uur / rond 09.00 uur

Zaterdag 24 september 2022

Wegwedstrijd, elite mannen (266,9 km)







Start: 10.15 uur / 02.15 uur

Finish: rond 16.50 uur / rond 08.50 uur