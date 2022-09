WK 2022: IJzersterke Yevgeniy Fedorov wint goud bij beloften, Olav Kooij vijfde

Yevgeniy Fedorov (Kazachstan) is de nieuwe wereldkampioen wielrennen bij de beloften. Na een natgeregende koers van bijna 170 kilometer in Wollongong kwam hij als eerste U23-renner over de finish. Hij klopte Mathias Vacek (Tsjechië) in een sprint-à-deux. Søren Wærenskjold sprintte kort daarachter naar het brons, Olav Kooij werd vijfde.

Zes man kleurden de vroege vlucht op dit regenachtige WK voor beloften. Fabio Van den Bossche (België), Hannes Wilksch (Duitsland), Petr Kellemen (Tsjechië), Mathis Le Berre (Frankrijk), Fabian Weiss (Zwitserland) en Fran Miholjević (Kroatië) hadden elkaar gevonden in de ontsnapping. Hun voorsprong werd maximaal drie minuten.

Nederland in de achtervolging

In het peloton was het vooral Nederland dat achtervolgde met Axel van der Tuuk als tempomaker. De ploeg rond kopman Olav Kooij moest het wel doen zonder Mick van Dijke, die positief getest had op het coronavirus. Nederland kreeg, naarmate de finale naderde, hulp van Duitsland en Groot-Brittannië in de achtervolging.

Drie rondes voor het einde werd de finale geopend. Na de klimmetjes van Mount Ousley (700 m aan 6,7%) en Mount Pleasant (1,1 km aan 7,7%) bleven Van den Bossche, Wilksch en Le Berre over vooraan. Niet ver achter de drie koplopers roerden ook de eerste favorieten zich al, maar niemand geraakte echt weg. Wel was het peloton flink uitgedund.

Finale vroeg geopend

Jakub Toupalik en Alexandre Balmer gingen samen in de tegenaanval en zij kregen vier renners achter zich aan: Lorenzo Milesi, Nicolo Buratti, Sam Watson en Yevgeniy Fedorov. De zes kwamen op Mount Ousley bij elkaar en kwamen op de top van Mount Pleasant in het zog van de drie vluchters. Maar precies op het moment dat zij dreigden aan te sluiten, kwam ook een favorietengroep uit het peloton aangesloten.

Alles was daardoor te overzien met nog 20 kilometer te gaan, voor de veertig overgebleven renners. Bij het ingaan van de slotronde van 17 kilometer hadden Alec Segaert, Mathias Vacek, Le Berre en Fedorov een voorsprong van zeven seconden op het peloton. De achtervolging kwam moeizaam op gang, mede door afstopwerk van de Belgen. Het gat groeide daardoor tot meer dan 20 seconden.

Aantal sprinters overleven slotklim

Op de twee heuveltjes bleken Fedorov en Vacek over de sterkste benen te beschikken. Eerst haakte Le Berre af op Mount Ousley, waarna Segaert op Mount Pleasant loste. Vanuit het peloton probeerde de Zwitser Balmer de sprong te maken, maar hij kon de aansluiting niet maken voor de top. Balmer werd opgeslokt door de eerste favorietengroep, die in de afdaling steeds dichter bij Fedorov en Vacek kwam.

Sprinters als Olav Kooij, Sam Watson en Søren Wærenskjold wisten Mount Pleasant te overleven en dat zorgde voor een impasse in de achtervolgende groep. Niemand wilde op kop rijden en zo konden Fedorov en Vacek weer vijftien seconden uitlopen. De Kazach en de Tsjech mochten dus gaan dromen van de wereldtitel. Fedorov werd de kop op gedwongen door Vacek, maar de Kazach liet zich niet van de wijs brengen. In de sprint bleek de Astana-renner veel te sterk, waardoor hij het goud binnensleepte.

De sprint om het brons werd daarachter gewonnen door Søren Wærenskjold (Noorwegen) , voor Madis Mihkels (Estland) en Olav Kooij (Nederland). De eerste Belg in de uitslag was Jenno Berckmoes op een tiende plaats.