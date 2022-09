WK 2022: Annemiek van Vleuten verrast en pakt wereldtitel bij de vrouwen na late uitval

Annemiek van Vleuten (Nederland) is de nieuwe wereldkampioen wielrennen bij de vrouwen. De Nederlandse verraste met een late uitval in de laatste kilometer. Lotte Kopecky won de sprint van de achtervolgende groep en greep zilver, Silvia Persico nam brons.

Het WK wielrennen bij de vrouwen bestond uit een koers van 164,3 kilometer. Na een korte, relatief vlakke, openingsfase van een goede 30 kilometer stond Mount Keira (6,5 km aan 6,2%) op het programma. Na de afdaling van die beklimming doken de renners de lokale ronde in, die het vrouwenpeloton in totaal zes keer moesten afleggen.

Geen Vollering

De koers begon in Helensburgh, maar het was nog voor het startschot dat er groot nieuws te melden was. Demi Vollering, een van de schaduwfavorieten voor de titel, liet namelijk weten dat ze positief heeft getest op het coronavirus. Een deelname aan het WK zat er dan ook niet meer in voor Vollering. “Ik voel me ongelooflijk verdrietig om het WK te moeten missen. Ik voelde me zo goed, sterk en gezond.”

Een nieuwe domper voor Nederland na de valpartij van Annemiek van Vleuten in de Mixed Relay. Maar goed, het WK ging natuurlijk gewoon van start. De eerste aanval van de dag kwam van een Zwitserse, Elena Hartmann. De 31-jarige renster kon echter niet lang voor het peloton uitfietsen. Gladys Verhulst had wat meer geluk. De Franse had een tijdje een voorsprong, maar werd weer gegrepen op Mount Keira.

Van Anrooij vroeg in de problemen

Op die beklimming kregen we een opvallend beeld te zien: Shirin van Anrooij had een moeilijk momentje en moest alle zeilen bijzetten om de aansluiting met het peloton niet te verliezen. Ook de Italiaanse Marta Bastianelli, Deense Emma Norsgaard en de Australische Josie Talbot hadden het moeilijk, maar konden uiteindelijk alle vier hun wagonnetje weer aanhaken.

Na de linke afdaling van Mount Keira viel het wat stil. Dat was het signaal voor Julie Van de Velde (België), Elynor Bäckstedt (Groot-Brittanië) en Caroline Andersson (Zweden) om voor de aanval te gaan. Het drietal kregen meteen wat vrijgeleide door het peloton, dat duidelijk een rustmoment inlaste. Toen het gat anderhalve minuut groot werd, namen de Duitse en Australische wielrensters als eerste het initiatief.

Kopecky in aanraking met het asfalt

Lotte Kopecky kwam vervolgens net voor de voet van de eerste beklimming van Mount Pleasant (1,1 km aan 7,7%) ten val. De Belgische renster sprong echter meteen terug op haar fiets. Op Mount Pleasant zelf schoot Aude Biannic een eerste cartouche af, maar de Franse belandde in de chasse patate. Bäckstedt, wiens zus Zoe enkele uren eerder goud pakte bij de junioren, en Van de Velde waren de betere in de kopgroep. Andersson moest lossen op de tweede keer Mount Pleasant en werd samen met Biannic ingerekend.

Het waren de Italiaanse vrouwen die dominant de kop hadden genomen. De volledige Italiaanse ploeg nestelde zich op de eerste rij in het peloton. Titelverdedigster Elisa Balsamo en haar ploegmaten verdwenen nu en dan weer van het toneel, maar waren vooral voor en tijdens de heuvels nadrukkelijk in beeld.

Nederland toont zich, moeilijk moment voor Balsamo

Tijdens de derde beklimming van Mount Pleasant stond de deur weer helemaal open achteraan in het peloton. Steeds meer rensters moesten de rol lossen. Elena Cecchini (Italië) maakte na de top de sprong naar de twee overgebleven vluchters. In het peloton lag het tempo steeds hoger, dat kwam mede door de Nederlandse vrouwen. Met name Ellen van Dijk en Van Anrooij lieten zich voor de eerste keer – in positieve zin – zien.

Op 54 kilometer van de streep werden de drie koploopster ingerekend. Meteen daarna koos Sloveense Spela Kern het hazenpad. Lang duurde de solo van de 32-jarige Kern niet, nog geen tien kilometer later moest ze weer postvatten in het uitgedunde peloton. Balsamo kreeg het bijzonder lastig tijdens de vierde passage van Mount Pleasant, de Italiaanse werd onder leiding van Vittoria Guazzini weer naar het peloton gebracht.

Vuurwerk op voorlaatste keer Mount Pleasant

De Australische vrouwen waren zeer bedrijvig in de vierde lokale ronde. Amanda Spratt, Brodie Chapman en Grace Brown en Sarah Roy vielen één voor één aan. De 36-jarige Roy was degene die meteen een gat sloeg en een tijdje voor het peloton uitreed. Italië nam het initiatief in het peloton en zette de achtervolging gestaag in. Ondertussen gingen de hemelsluizen helemaal open in Australië. In de gietende regen rekenden de Italiaanse rensters Roy in en begonnen ze aan de voorlaatste beklimming van Mount Pleasant.

Katarzyna Niewiadoma schoot als eerste weg op de steile stukken. Elisa Longo Borghini, Lianne Lippert, Cecilie Uttrup Ludwig en Ashleigh Moolman konden volgen en zorgden voor een sterke kopgroep van vijf. Net voor de top viel Lippert aan, alleen Longo Borghini kon haar wagonnetje aanhaken. Het duo reed enkele kilometers samen voorop, maar op 20 kilometer van de streep kregen we andermaal een kopgroep van vijf.

In de achtergrond reed een grote groep met onder meer Van Vleuten, Van Dijk, Vos, Kopecky, Silvia Persico, Marlen Reusser en Mavi García in de achtervolging. Van Dijk en Van Vleuten reden hard op kop en kwamen bij het ingaan van de laatste ronde van zeventien kilometer op negentien seconden van de leidsters.

Dezelfde kopgroep vooruit

De samenwerking liep niet van een leien dakje in de kopgroep. Het gat werd steeds kleiner en met een laatste kopbeurt van wereldkampioene tijdrijden Van Dijk sloot de achtervolgende groep aan. Zwitserse Reusser probeerde vervolgens te anticiperen voor de laatste beklimming van Mount Pleasant. De nummer drie van het WK tijdrijden sloeg een mooi gat en begon met een voorsprong van twintig seconden aan de laaste helling van de dag.

Lippert, Niewiadoma, Moolman, Uttrup Ludwig en Longo Borghini waren andermaal de betere renster op Mount Pleasant, waardoor ze meteen het gat naar Reusser konden dichten. Lippert en Niewiadoma versnelden nog een laatste keer, waardoor Reusser de rol moest lossen.

Van Vleuten verrast alles en iedereen

De achtervolgers kwamen boven op achttien seconden van de vijf leidsters. Een groep met onder meer Reusser, Van Vleuten en Kopecky werkten redelijk goed samen en slopen steeds dichterbij. Vos had de slag gemist en zat daar nog achter. De vijf koploopsters werkten vooraan niet goed samen – voor de tweede keer – waardoor we een bijzonder spannende strijd kregen in de laatste kilometers.

Chabbey dichtte het laatste gat bij het ingaan van de laatste kilometer. Een grote favorietengroep kon op die manier sprinten voor de zege, maar Van Vleuten had andere plannen. De Nederlandse verraste met een late uitval in de slotkilometer en kon nog net het sprintende peloton voorblijven. Met een gebroken elleboog reed Van Vleuten naar goud. Kopecky sprintte naar plek twee en klopte op haar stuur. Silvia Persico nam brons.

Van Vleuten wint op deze manier de Giro d’Italia, de Tour de France, de Vuelta a España en het WK wielrennen voor vrouwen binnen hetzelfde jaar.