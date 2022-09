WK 2022: Emil Herzog beste junior na zinderende slotfase, Van Mechelen pakt brons

Emil Herzog mag zich de beste junior van de wereld noemen. De 18-jarige Duitser was in een sprint-à-deux sneller dan die andere grote kanshebber, Antonio Morgado uit Portugal. Een klein minuutje later won de Belg Vlad van Mechelen brons in de sprint om plek drie, waarin Menno Huising namens Nederland zesde werd.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Topfavoriet Max van der Meulen kwam in Wollongong – als beste junior op de ranking – voor niets minder dan de wereldtitel. De kansen van de 18-jarige Nederlander waren al in de eerste ronde om zeep, toen hij betrokken was bij een harde val. Ook Joshua Tarling (de kersverse wereldkampioen tijdrijden bij de junioren) en de Belg Duarte Marivoet lagen bij die tuimelperte.

Na een zeer onderhoudende koers was ook de slotfase om te nagelbijten. Antonio Morgado ontbond zijn duivels op de laatste keer Mount Pleasant en daarop had niemand een antwoord. In de afdaling kwam Emil Herzog echter sterk terug. Zij-aan-zij gingen ze de slotkilometer in. In de sprint vertrok de Duitser van op de kop. De Portugees kwam ernaast… maar niet meer erover.

Herzog komt uit de juniorenploeg van BORA-hansgrohe, Auto Eder. Komend jaar leent de Duitse WorldTour-ploeg hem niet uit aan Lotto-Kernhaus, met wie BORA-hansgrohe sinds kort intensief samenwerkt. Net als Morgado koerst de Duitser volgend jaar bij Hagens Berman Axeon van Axel Merckx en Koos Moerenhout. De Portugees heeft naar verluidt al een voorcontract met UAE Emirates getekend, terwijl Ralph Denk zijn poulain binnen één tot drie jaar terugverwacht bij BORA.

Later meer.