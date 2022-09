WK 2022: Niamh Fisher-Black pakt goud bij de beloften vrouwen

Niamh Fisher-Black (Nieuw-Zeeland) is wereldkampioen wielrennen bij de beloften vrouwen gewonnen. De Nieuws-Zeelandse renster kwam als eerste U23-renster over de streep in Wollongong, waardoor zij een gouden medaille mee naar huis in ontvangst mocht nemen. Pfeiffer Georgi en Ricarda Bauernfeind grepen zilver en brons.

Annemiek van Vleuten won het WK wielrennen bij de elite, enkele tellen later kwam Fisher-Black over de streep. Omdat ze de eerste U23-renster is die dat deed, grijpt ze goud in die categorie. Britse Georgi kwam als zestiende over de streep in Wollongong, Duitse Bauernfeind als twintigste. Daarmee grepen ze zilver en brons.

Belgische Julie de Wilde werd achtste in de U23-categorie, Nederlandse Shirin van Anrooij twaalfde. In de tijdrit greep Vittoria Guazzini (Italië) goud bij de beloften vrouwen. Van Anrooij werd toen tweede op bijna twee minuten, Bauerngeind bezorgde Duitsland toen ook brons.