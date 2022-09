WK 2022: Zoe Bäckstedt verpulvert concurrentie in tijdrit junioren vrouwen

Zoe Bäckstedt heeft zoals verwacht de wereldtitel tijdrijden bij de junioren vrouwen gegrepen. Het Britse monstertalent verwees Justyna Czapla en Febe Jooris naar zilver en brons.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Bäckstedt, die begin dit jaar ook al het WK veldrijden voor junioren op haar naam schreef, moest vorig jaar op de tijdrit haar meerdere erkennen in de Russische Alena Ivanchecko, maar zij koerst sinds dit jaar bij de elite-vrouwen. De in Wales woonachtige renster won het Brits kampioenschap, maar ook de tijdritten in de twee Nederlandse UCI Nations’ Cup-manches (Omloop van Borsele en de Watersley Challenge) won ze overtuigend. Niemand die er dan ook aan twijfelde of ze de titel zou pakken.

En Bäckstedt maakte het helemaal waar. Ze dook als enige onder de twintig minuten en zelfs de grens van de negentien minuten wist ze te slechten. Met een tijd van 18’36” was ze ruimschoots de beste.

Met Xaydée Van Sinaey (tweede in de tijdrit van de Watersley Challenge) en Febe Jooris (derde op het EK tijdrijden in Anadia) had België twee potentiële ijzers in het vuur. Namens Nederland startten Anna van der Meiden (vierde op het WK tijdrijden van 2021) en Nienke Vinke (Nederlands tijdrit- en wegkampioen) ook niet zonder ambities.

Czapla, regerend Europees kampioen tegen de klok, was de best of the rest. Zo’n dertien seconden had ze voorsprong op Jooris, die net als op het EK de nummer vier nipt voor wist te blijven.

Op een zucht van brons moest Van der Meiden genoegen nemen met plaats vijf. Vinke had twee seconden langer nodig voor de 14,1 kilometer lange proef, goed voor plek zeven. Van Sinaey werd uiteindelijk 23ste.