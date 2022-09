WK 2022: Søren Wærenskjold verovert wereldtitel tijdrijden bij de beloften mannen

Søren Wærenskjold is de nieuwe wereldkampioen tijdrijden bij de beloften mannen. De Noor legde het parcours in Wollongong maandagochtend sneller af dan Alec Segaert, die zilver pakte. Het brons was voor Leo Hayter.

In de nacht van zondag op maandag stond het WK tijdrijden voor beloften mannen op het programma. Het parcours in het Australische Wollongong was 28,8 kilometer lang. Eerst een rondje van 14,1 kilometer, dan nog eens dezelfde lus met een extra stukje tussen de eindstreep en de startlocatie. Dat betekende ook dat Dumfries Avenue (700 meter aan 6,7%) twee keer beklommen moest worden.

Simon Tesfagaber vertrok om 05.23 uur Nederlands-Belgische als eerste, maar hij zou niet als eerste finishen. Verschillende renners haalden de Eritreeër onderweg in. Zo ook Carl-Frederik Bevort, die de eerste serieuze tijd neerzette. De als vierde gestarte Deen klokte af na 34 minuten en 52 seconden. De andere renners uit het eerste blok – in totaal waren er vijf blokken – beten hier allen hun tanden op stuk. Outsider Lennert Van Eetvelt moest bijna een minuut toegeven op Bevort, de rest stond op nog grotere achterstand.

Leo Hayter, Mick van Dijke en Søren Wærenskjold

In het tweede blok startte onder andere Leo Hayter. De stagiair van INEOS Grenadiers, die reeds een contract tot eind 2025 bij het WorldTour-team heeft getekend, dook in deze fase als enige onder de tijd van Bevort. Hij deed vijftien seconden beter. Zijn tijd zou tijdens het volledige derde blok blijven staan, want ook Mick van Dijke kwam niet aan het tijd van de Brit. De Nederlander stond bij de eerste twee tussenpunten al op ruime achterstand en moest daarna ook nog van fiets wisselen vanwege materiaalpech. Bij de finish noteerde de Zeeuw de op dat moment zevende tijd.

Tijdens het vierde blok kwamen verschillende toppers aan het vertrek, waaronder Van Dijkes ploeggenoot bij Jumbo-Visma Michel Heßmann. De Duitser deed net wat beter dan Bevort, maar kon niet tippen aan Hayter. De volgende starter, Søren Wærenskjold, kon dat wel. De nummer vier van vorig jaar deed 24 seconden beter dan de Brit. In het restant van het vierde blok zagen we ook nog Axel van der Tuuk, die bij binnenkomst zeventiende stond.

Segaert daagt Wærenskjold uit

Dan het vijfde en laatste blok. Hierin startten nog verschillende renners die Wærenskjold weleens zouden kunnen bedreigen, waaronder Alec Segaert en Logan Currie. Eerstgenoemde zette bij het eerste tussenpunt de beste tijd neer. De Belg deed bijna acht seconden beter dan Wærenskjold. Currie bleef aanvankelijk ook in de buurt, maar verloor later in de tijdrit terrein.

Halverwege had Europees kampioen Segaert nog altijd een voorsprong op Wærenskjold, maar daarna sloegen de verhoudingen om. Bij het laatste tussenpunt had de Noor tien seconden voorsprong. In het restant van de rit verloor Segaert nog meer tijd, waardoor Wærenskjold het goud op mocht halen. Segaert pakte wel het zilver, het brons was voor Leo Hayter.