WK 2022: Ellen van Dijk prolongeert wereldtitel tijdrijden, slechte dag Van Vleuten

Ellen van Dijk is voor de derde keer wereldkampioen tijdrijden geworden. Op de openingsdag van het wereldkampioenschap in het Australische Wollongong verdedigde ze op overtuigende wijze de regenboogtrui. Van Dijk rekende af met de Australische Grace Brown en de Zwitserse Marlen Reusser. Annemiek van Vleuten kende een slechte dag en finishte als zevende

Van Dijk, die als uittredend kampioene als laatste mocht starten, noteerde bij het eerste tussenpunt direct de snelste tijd. Die voorsprong bouwde de 35-jarige renster van Trek-Segafredo daarna geleidelijk uit. Alleen in het laatste kwart moest ze ietsje inleveren, maar de titel kwam niet meer in gevaar.

In 2013 en 2021 was ze ook al de beste tegen de klok. In Wollongong ging Van Dijk niet als topfavoriete van start. Vorige maand werd ze op het EK tijdrijden nog verslagen door Reusser.

Annemiek van Vleuten kent slechte dag

Voor Van Vleuten eindigde de strijd tegen de klok als een teleurstelling. De winnares van de Giro Donne, Tour de France Femmes en Vuelta a España had niet de benen om in aanmerking te komen voor een ereplaats. Aan de finish moest ze 1:47 toegeven op de nummer één.

Zilver voor Shirin van Anrooij

Shirin van Anrooij, de derde Nederlandse deelneemster, werd dertiende bij de profs. In de U23-categorie pakte ze wel een medaille (zilver) en moest in de uitslag alleen de Italiaanse Vittoria Guazzini voor zich dulden, die de vierde tijd tussen de profs noteerde.

Beste Belgische werd Lotte Kopecky. De renster van SD Worx werd negende op 1:50 van Van Dijk.