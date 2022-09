WK 2022: Zoe Bäckstedt ook in wegrit klasse apart, brons Nienke Vinke

Na haar eclatante overwinning op de individuele tijdrit heeft Zoe Bäckstedt ook de wegrit voor junioren vrouwen op haar naam geschreven. Bij de WK wielrennen in het Australische Wollongong was ze andermaal veruit de beste. Eglantine Rayer troefde Nienke Vinke af in een sprint-à-deux in de strijd om plaats twee.

Vier rondjes stonden er op het programma voor het bonte gezelschap, goed voor een koers van 67,2 kilometer. Al in de eerste omloop snelde ze weg van de concurrentie, waarna ze pas na de finish werd teruggezien.

Op haar verjaardag trakteerde Bäckstedt het publiek op een lange solo. Daarachter was de strijd om de overige medailles spannender. Nienke Vinke reed rond als tweede in de koers toen op de laatste passage over Mount Pleasant Eglantine Rayer kwam aansluiten.

De twee mochten aan de kust sprinten om de zilveren medaille, een strijd die de regerend Europees kampioene in haar voordeel besliste. Desalniettemin was Vinke in haar nopjes toen ze op het podium de bronzen medaille kreeg omgehangen.

Het is bij de junioren vrouwen drie keer eerder voorgekomen dat een renster de dubbel pakte op het WK. In 1999 was Geneviève Jeanson de eerste die dit voor elkaar kreeg, daarna deden Nicole Cooke (2001) en Chloé Dygert (2015) hetzelfde. Cooke (2000 en 2001) staat tevens in het rijtje met rensters die de wegrit voor juniores twee keer op rij wonnen. Lucy van der Haar, toen nog Lucy Garner won zowel in 2011 als 2012, terwijl de twee daaropvolgende jaren Amalie Dideriksen de regenboogtrui pakte.