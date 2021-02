Wielerploegen 2021: INEOS Grenadiers

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan INEOS Grenadiers.

INEOS Grenadiers

Land: Groot-Brittannië

Sponsoren: INEOS (Brits chemiebedrijf) en Grenadiers (de nieuwe terreinauto van Ineos Automotive, een dochteronderneming van de hoofdsponsor)

Sinds: 2010 (eerder Team Sky)

UCI-afkorting: IGD

Fietsensponsor: Pinarello

Tenue 2021:

Vorig jaar

Bij INEOS Grenadiers (en eerder bij Team Sky) draait het in een wielerseizoen toch vooral om de Tour de France. De Britse miljoenenformatie regeert sinds de Tour van 2012 met ijzeren hand in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Alleen Vincenzo Nibali – in de Tour van 2014 – slaagde erin om een keer de Sky-hegemonie te doorbreken, maar in alle andere jaren zagen we telkens een renner van Dave Brailsford op het hoogste schavotje staan.

Vorig jaar kende de sterrenequipe echter een Tour om snel, maar dan ook heel snel, te vergeten. Voor de ronde vielen Chris Froome en Geraint Thomas, samen goed voor vijf eindzeges, al af. Het was aan Egan Bernal om zijn titel met glans te verdedigen. De met een rugblessure kampende Colombiaan reed echter constant achter de feiten aan, moest zijn meerdere erkennen in Slovenen Primož Roglič en Tadej Pogačar en verliet de Ronde van Frankrijk door een achterdeurtje.

INEOS Grenadiers verliet de Tour (ondanks een ritzege van Michal Kwiatkowski) dus met een flinke kater, maar toch kunnen we niet spreken van een tegenvallend seizoen. In de Giro d’Italia en Vuelta a España vierde de ploeg namelijk grote successen. Ook in de Giro bleef de formatie niet gevrijwaard van pech, maar na het uitvallen van kopman Geraint Thomas greep Tao Geoghegan Hart zijn kans met beide handen aan. Er bleek een Girowinnaar in de jonge Brit te schuilen.

Hart wist uiteindelijk na een razendspannend gevecht met Team Sunweb-ploeggenoten Jai Hindley en Wilco Kelderman de eindzege voor zich op te eisen. De nog altijd vrij jonge klimmer werd in Milaan de tweede Britse eindwinnaar in de Girogeschiedenis, twee jaar na Chris Froome. INEOS Grenadiers was met zeven etappezeges met afstand de meest productieve ploeg in Italië. Filippo Ganna (vier ritzeges) was, samen met Hart, de grote slokop.

Ook in de Vuelta deed de ploeg volop mee voor eindwinst, al moest de formatie het in de laatste grote ronde van het seizoen vooral hebben van de grillen van Ecuadoraan Richard Carapaz. De Girowinnaar van 2019 vocht in Spanje een verbeten duel uit met Primož Roglič, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind. Carapaz mocht in Madrid wel mee het podium op als de nummer twee in het eindklassement, op slechts 24 seconden van eindwinnaar Roglič.

INEOS Grenadiers liet zich ook zien in andere wedstrijden, al bleven grote successen uit. Wat teambaas Brailsford wel zal plezieren, is dat jonge renners als Jhonatan Narváez, Ethan Hayter en Owain Doull zich wisten te profileren als winnaars. Grootverdieners Thomas, Froome en Gianni Moscon zullen na een tegenvallend seizoen dan weer uit zijn op sportieve revanche. Is het niet bij INEOS Grenadiers, dan wel bij een andere ploeg.

Aantal overwinningen: 19

Belangrijkste resultaten:

Eindklassement La Route d’Occitanie –

Derde etappe Ronde van Polen –

Italiaans kampioenschap tijdrijden –

Eindklassement Settimana Internazionale Coppi e Bartali –

Achtste etappe Tirreno-Adriatico –

Achttiende etappe Tour de France –

Zeven ritzeges Giro d’Italia –

Eindklassement Giro d’Italia –

Eindklassement Tirreno-Adriatico –

Eindklassement Vuelta a España –

Transfers

In vergelijking met 2020 heeft INEOS Grenadiers zich flink weten te versterken op de transfermarkt, maar toch is er een boegbeeld vertrokken. Chris Froome, die de ploeg zo ontzettend veel successen wist te bezorgen in de grote rondes, hoopt bijna twee jaar na zijn zware valpartij bij Israel Start-Up Nation weer zijn beste benen terug te vinden. Bij de Israëlische ploeg zal Froome worden uitgespeeld als klassementskopman.

Bij INEOS Grenadiers was Froome van de hiërarchische ladder gevallen en dus besloot hij, gezien de interne concurrentie, een pas op de plaats te maken. De in Kenia geboren Brit kan terugkijken op een zeer succesvolle periode bij de ploeg van Dave Brailsford, met vier Tourzeges, twee Vuelta-overwinningen, een triomf in de Giro en meerdere eindzeges in kleinere rittenkoersen. ‘The end of an era’, zo kopten verschillende kranten.

Het afscheid van Vasil Kiryienka ging met minder rumoer gepaard, maar de stoïcijnse Wit-Rus – die moest stoppen vanwege hartproblemen – was toch jarenlang een gewaarde kracht binnen de ploeg. Ook kasseienvreter en tweevoudig Omloop Het Nieuwsblad-winnaar Ian Stannard (aanhoudende rugproblemen) besloot zijn fiets aan de wilgen te hangen. Semi-sprinter Chris Lawless besloot dan weer te vertrekken naar het Franse Total Direct Energie.

Toch is INEOS Grenadiers er niet zwakker op geworden in 2021. Sterker, de ploeg wist met Adam Yates, Daniel Felipe Martínez, Richie Porte, Tom Pidcock en Laurens De Plus vijf toprenners aan te trekken. Adam Yates komt over van Mitchelton-Scott en moet zich nu zien te redden zonder zijn broer Simon. “Het voelt als het juiste moment voor zijn komst, omdat hij binnenkomt op het hoogtepunt van zijn carrière. We beginnen hiermee aan een nieuw tijdperk als INEOS Grenadiers”, aldus Brailsford.

De Colombiaanse klimmer Martínez (Brailsford: “Daniel is een fantastische klimmer die ook beschikt over een goede tijdrit”) kwam jarenlang uit voor EF Pro Cycling en is een welkome versterking voor de klimmerskern van INEOS Grenadiers. Over multitalent Pidcock zegt de grote baas het volgende: “Het is duidelijk dat Tom een van de meest opwindende talenten van zijn generatie is. Hij is ongelofelijk compleet. We hebben het over een geboren winnaar.”

De Plus stapt over van de ene sterrenformatie, namelijk Jumbo-Visma, naar de andere. De Belgische klimmer hoopt bij zijn nieuwe ploeg alle fysieke malheur achter zich te laten. En dan hebben we ook nog Porte, die terugkeert op het oude nest. De 35-jarige Australiër, vorig jaar nog gewoon derde in de Tour de France, reed in het verleden al voor Team Sky en zal zich op zijn ‘oude dag’ als mentor en meesterhelper ontfermen over de huidige kopmannen en aanstormende talenten.

UIT

Chris Froome (Israel Start-Up Nation)

Vasil Kiryienka (gestopt)

Chris Lawless (Total Direct Energie)

Ian Stannard (gestopt)

IN

Laurens De Plus (Jumbo-Visma)

Adam Yates (Mitchelton-Scott)

Daniel Felipe Martínez (EF Pro Cycling)

Richie Porte (Trek-Segafredo)

Tom Pidcock (Trinity Racing)

Ambities voor 2021

INEOS Grenadiers richt zich met name op het rondewerk en dat zal niet veranderen in 2021. De ploeg hoopt echter wel met enkele nieuwe pionnen successen te boeken in de Giro, Tour en Vuelta. Met het binnenhalen van Adam Yates, Martínez, Porte, De Plus en op termijn ook Pidcock zal de ploeg alleen nog maar sterker worden. En kunnen kopmannen Bernal, Thomas en Carapaz rekenen op nog meer steun in de bergen en op kritieke momenten.

In de klassiekers zal het team hopen op bevliegingen van renners als Michal Kwiatkowski, Gianni Moscon, Pidcock, Dylan van Baarle, Yates en Ben Swift. Kwiatkowski zou als alleskunner zijn pijlen kunnen richten op de Vlaamse- en Ardense klassiekers, net als enfant terrible Moscon en Pidcock. Die laatste zal zich allereerst focussen op het Vlaamse openingsweekend en Strade Bianche. Ook wil hij in het najaar de Vuelta a España betwisten.

Pidcock is echter vooral bezig met de Olympische Spelen van Tokio, waar hij op de mountainbike wil schitteren in de Cross country-wedstrijd. In de Vuelta maakt hij normaal gesproken dus zijn debuut in een grote ronde. “Ik weet nog niet of ik een klassementsman kan worden of eerder een rittenkaper, maar ik besef wel dat klimmen mij het beste af gaat.” In de grote rondes is het, naast Pidcock, vooral uitkijken naar Bernal, Thomas, Carapaz en Hart.

Bernal zal zich in 2021 voornamelijk focussen op zijn debuut in de Giro d’Italia, al is een vierde Tourdeelname ook niet uitgesloten. Dat hangt van zijn frisheid af na drie weken koersen in Italië. In de Giro krijgt Bernal in ieder geval steun van Pavel Sivakov, Daniel Felipe Martínez en Filippo Ganna. In de Tour rekent de ploeg dan weer op een eigen ‘tridente’ met Geraint Thomas, Richard Carapaz en Tourdebutant Hart. Adam Yates trekt als (mede)kopman naar de Vuelta.

En wat is Brailsford nu eigenlijk van plan met zijn andere aanwinsten? Van Porte weten we bijna wel zeker dat hij in de Tour een sleutelrol moet vervullen. De Australiër staat namelijk op de shortlist voor de Tour, samen met Laurens De Plus, Michal Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo, Luke Rowe en Rohan Dennis. Het is ook interessant om de verdere ontwikkeling van Iván Sosa en Pavel Sivakov (de Rus trekt naar de Giro) in de gaten te houden.

INEOS Grenadiers heeft ook nog de beste tijdrijder van het moment, Filippo Ganna, onder contract staan. De Italiaan zal dit jaar meedoen aan Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix, werkt vervolgens via de Tour of the Alps toe naar de Giro en hoopt in de zomer ook nog te schitteren als baanwielrenner op de Olympische Spelen. Een ‘hele uitdaging’, zo schetst de Italiaanse bondscoach Davide Cassani als het gaat over Ganna’s programma.

Alle genoemde renners moeten het dit seizoen doen voor INEOS Grenadiers, maar ook beloftevolle coureurs als Jhonatan Narváez, Eddie Dunbar, Ethan Hayter en de piepjonge Carlos Rodríguez kunnen zomaar verrassen in 2021. Goed nieuws voor deze renners: Brailsford wil vanaf nu het individu in plaats van het team voorop stellen. “Ik wil niets liever dan een ploeg creëren waarin er écht wordt gekoerst.”

“Als ik het team verlaat, wil ik een ploeg achterlaten waar ik als negentienjarige van zou hebben gehouden: een coole wielerploeg. Toen we als ploeg begonnen met winnen realiseerde ik me al snel dat dit niet de meest leuke manier is om te zegevieren. Maar omdat je blijft winnen hink je op twee gedachten: blijf je zo doorgaan of moeten we iets veranderen?” Noem het een mentaliteitsverandering.

Selectie INEOS Grenadiers 2021

Andrey Amador (29/08/1986)

Leonardo Basso (25/12/1993)

Egan Bernal (13/01/1997)

Richard Carapaz (29/05/1993)

Jonathan Castroviejo (27/04/1987)

Laurens De Plus (4/09/1995)

Rohan Dennis (28/05/1990)

Owain Doull (02/05/1993)

Eddie Dunbar (01/09/1996)

Filippo Ganna (25/06/1996)

Tao Geoghegan Hart (30/05/1995)

Michał Gołaś (29/04/1984)

Ethan Hayter (18/09/1998)

Sébastian Henao (05/08/1993)

Michał Kwiatkowski (02/06/1990)

Daniel Felipe Martínez (25/04/1996)

Gianni Moscon (20/04/1994)

Jhonatan Narváez (04/03/1997)

Tom Pidcock (30/07/1999)

Richie Porte (30/01/1985)

Salvatore Puccio (31/08/1989)

Brandon Smith Rivera (21/03/1996)

Carlos Rodriguez (02/02/2001)

Luke Rowe (10/03/1990)

Pavel Sivakov (11/07/1997)

Iván Ramiro Sosa (31/10/1997)

Ben Swift (05/11/1987)

Geraint Thomas (25/05/1986)

Dylan van Baarle (21/05/1992)

Cameron Wurf (03/08/1983)

Adam Yates (07/08/1992)

Totaal: 31 renners