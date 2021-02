‘Laurens De Plus naar Tour de France met INEOS Grenadiers’

Een mooie primeur voor Laurens De Plus aankomende zomer. De klimmer wordt de eerste Belg ooit zijn die namens INEOS Grenadiers de Tour de France gaat rijden.

Het Nieuwsblad meldt dat De Plus in principe is verzekerd van een plekje in de Tourploeg van INEOS Grenadiers. De 25-jarige renner maakte deze winter de overstap naar het Britse team, waar hij een contract voor drie seizoenen tekende.

De afgelopen twee jaar reed hij in het geel-zwart van Jumbo-Visma. Namens de Nederlandse ploeg debuteerde hij in 2019 in de Tour met een 23e plaats in het eindklassement als resultaat. Dat jaar maakte hij veel indruk als meesterknecht voor de kopmannen in het team.

Slechts vier koersdagen

2020 was een jaar om snel te vergeten voor De Plus. Eerst kampte hij met maagproblemen en na de coronabreak speelde een heupblessure op. Uiteindelijk telde zijn seizoen slechts vier koersdagen, waarbij hij er maar in twee de finish haalde.

De Tour de France staat dit jaar op de kalender van 26 juni tot 18 juli.

Lees ook: Laurens De Plus doorbreekt stilzwijgen: “Ik begrijp de insinuaties, maar ze zijn fout”