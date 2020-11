Total Direct Energie versterkt zich met Chris Lawless

Total Direct Energie is druk bezig om zich te versterken voor 2021. De Franse formatie heeft vandaag de komst van Chris Lawless aangekondigd. De 25-jarige Brit, een jaar geleden nog winnaar van de Tour de Yorkshire, komt over van INEOS Grenadiers.

Het is opvallend dat Lawless volgend jaar zal uitkomen voor Total Direct Energie, aangezien de Brit nog een jaar onder contract stond bij INEOS Grenadiers. “Ik kan niet wachten om deel uit te maken van mijn nieuwe ploeg. Het is een beetje een sprong in het diepe, aangezien ik altijd voor Britse ploegen heb gereden. Het is echter wel een geweldige uitdaging.”

Lawless heeft een redelijk snelle sprint in de benen, maar heeft ook een voorliefde voor de voorjaarsklassiekers. “Ik hoop in de toekomst nog beter te presteren in de klassiekers. Ik voel dat ik dit jaar een extra stap heb gezet en ik zal nog meer leren aan de zijde van Niki Terpstra”, zo laat de nieuwste aanwinst weten in een perscommuniqué van Total Direct Energie.

‘Sterke persoonlijkheid’

“We moeten nog kijken naar mijn precieze rol binnen het team, maar ik denk wel dat ik mag jagen op overwinningen.” Teammanager Jean-René Bernaudeau vult aan: “Chris is getalenteerd en heeft een sterke persoonlijkheid. Dit is voor Total Direct Energie een geweldige transfer, aangezien Chris winnaar is van de Tour de Yorkshire en van INEOS Grenadiers komt.”

Total Direct Energie wist eerder al Pierre Latour, Alexis Vuillermoz, Alexandre Geniez, Fabien Doubey, Víctor de la Parte en Cristian Rodríguez aan te trekken, maar Bernaudeau is nog niet klaar. “We zullen de selectie voor 2021 gereed maken voor aankomende vrijdag”, zo klinkt het.