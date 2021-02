INEOS Grenadiers met Thomas, Carapaz en Hart naar Tour, Bernal rijdt Giro

INEOS Grenadiers heeft de plannen voor de grote rondes in 2021 op papier. Manager Dave Brailsford maakte bekend dat de Britse sterrenformatie met Geraint Thomas, Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart naar de Tour de France gaat. Egan Bernal focust zich op de Giro d’Italia en Adam Yates en Tom Pidcock trekken naar de Vuelta a España.

“We hebben onszelf afgevraagd of we alle toprenners in de Tour wilden opstellen. Of verspreiden we ze over de drie grote rondes? Ik denk dat dit een mooie balans is”, stelt Brailsford tegen Cyclingnews. “Dat we de Tour van vorig jaar niet gewonnen hebben en nu de uitdagers zijn, geeft ons de vrijheid om anders te denken. We kunnen met een nieuwe, creatieve strategie komen om de wedstrijd te winnen.”

Drie kopmannen in Tour de France

Met Thomas, Carapaz en Hart heeft INEOS Grenadiers voor de Tour een eigen tridente opgesteld met louter groterondewinnaars. Volgens Brailsford is het parcours van de Franse ronde, met twee tijdritten, op maat gemaakt voor Thomas. Carapaz moet op zijn beurt zorgen voor de aanvallende rijstijl binnen de ploeg. Voor Hart is het rijden van de Tour de ‘beste stap’ in zijn carrière na zijn Girozege van afgelopen najaar.

Naast de drie kopmannen staan ook Richie Porte, Laurens De Plus, Michal Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo, Luke Rowe en Rohan Dennis op de shortlist om in juni aan de start te staan van de Tour.

Bernal naar Giro

In de Giro d’Italia krijgt Bernal in ieder geval steun van Pavel Sivakov, Daniel Felipe Martínez en Filippo Ganna. Het kan zijn dat Bernal daarna ook de Tour nog betwist, maar dat hangt ervan af hoe hij uit de Giro komt. Anders is de Vuelta a España ook een optie voor de Colombiaan.

Momenteel rijdt Bernal in de Ster van Bessèges zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Ploegleider Servais Knaven over de vorm van Bernal: “Hij heeft goed kunnen trainen en is klaar om aan wedstrijden te kunnen meedoen, maar hij is er nog niet klaar voor om uitslagen te rijden. Het gaat er nu vooral om dat hij een goed blok heeft waar hij wat koersen kan rijden.”