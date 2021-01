Tom Pidcock rijdt openingsweekend, wil debuteren in Vuelta

Tom Pidcock hoopt dit jaar zijn debuut te maken in een grote ronde en dat is bij voorkeur de Vuelta a España. Dat heeft het Britse multitalent laten weten in de Lanterne Rouge Cycling Podcast. Pidcock maakt in februari, na het WK veldrijden, de overstap naar INEOS Grenadiers.

Zijn eerste wedstrijd voor de Britse ploeg wordt geen wegkoers, maar een mountainbike-wedstrijd. Pidcock staat namelijk aan de start van de Mediterranean Epic (11-14 februari) in Spanje. Vervolgens rijdt hij de Volta ao Algarve (17-21 februari) en het Vlaamse openingsweekend. Het wordt zijn debuut in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Ik heb na het WK veldrijden geen pauze. Ik ga rechtstreeks door naar de weg. Na de eerste wedstrijden rijd ik Strade Bianche”, aldus Pidcock. Het is nog niet bekend of hij ook andere Vlaamse en/of Waalse voorjaarskoersen rijdt. “Daarna hoop ik een mountainbike-blok in te lassen in juni, hopelijk gevolgd door de Olympische Spelen. En daarna wil ik de Vuelta rijden en het WK op de weg.”

“Ik zou graag een grote ronde rijden”, aldus de Brit. “Ik ga er niet heen als kopman, maar kan voor mezelf rijden en voor de ploeg rijden. Daar ben ik blij mee. Er is geen druk en dan is het makkelijk om te presteren. En ik vind het som leuk om voor anderen te werken.” Parijs-Roubaix zal Pidcock in 2021 niet rijden.

