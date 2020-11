Ian Stannard (33) moet noodgedwongen stoppen

Ian Stannard moet noodgedwongen een punt achter zijn carrière zetten. De 33-jarige Brit van INEOS Grenadiers kampt met reumatoïde artritis, ook wel reuma. Dat is een progressieve auto-immuunziekte die bij Stannard zorgde voor ernstige ontstekingen in zijn polsen, knieën en enkels.

“Het is heel teleurstellend dat ik op deze manier moet stoppen, maar het is de juiste beslissing voor mijn gezondheid en mijn familie”, vertelt Stannard. “We hebben dit jaar alle opties doorlopen en daarbij heeft de ploeg mij de hele tijd geholpen. Ik hoopte dat ik het probleem kon verhelpen tijdens de lockdown, maar toen ik weer koerste wist ik dat mijn lichaam niet meer op niveau kon komen.”

Dokter Richard Usher geeft aan dat de reumatoïde artritis een jaar geleden is gediagnostiseerd bij Stannard. “Dat heeft bij hem ernstige ontstekingen in de gewrichten veroorzaakt. Hij had pijn in zijn polsen, knieën en enkels. We hebben meerdere behandelingen geprobeerd, maar Ian heeft besloten om voor zijn gezondheid op de lange termijn te kiezen”, aldus de dokter.

Stannard werd in zijn loopbaan een keer Brits kampioen, maar staat vooral in de geschiedenis als tweevoudig winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad (2014 and 2015). Daarnaast werd hij in 2016 derde in Parijs-Roubaix.

“Mijn favoriete zege is zonder twijfel mijn tweede overwinning in de Omloop”, blikt Stannard terug. “Ik had het jaar ervoor mijn rug gebroken en de herstelperiode die daarop volgde was de lastigste die ik mijn hele carrière heb gehad. En toen versloeg ik drie renners van Quick-Step, ook nog eens in België. Veel beter wordt het niet. Mensen vragen mij nog steeds naar die zege.”

Stannard wilde zich nog niet neerleggen bij een afscheid. “Ik wilde blijven koersen, want die competitie heb ik nog wel in me. Maar ik ben trots op wat ik bereikt heb en ik kijk met veel trots terug op mijn carrière”, geeft hij aan.