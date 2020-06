Laurens De Plus voor drie jaar naar Team Ineos Door Nico Dick & Maxim Horssels, donderdag 18 juni 2020 om 18:48

Jumbo-Visma zal het in 2021 moeten doen zonder Laurens De Plus. De 24-jarige Oost-Vlaamse klimmer werd anderhalf jaar geleden binnengehaald, met als doel hem te laten doorgroeien richting kopmanschap. Zo ver komt het dus niet. Meerdere bronnen vertellen WielerFlits dat Team Ineos voor De Plus een contract voor drie jaar klaarliggen heeft.

Na drie jaar Quick-Step verkaste Laurens De Plus in 2019 naar Jumbo-Visma. De begenadigde klimmer werd ingezet in de Giro d’Italia ter ondersteuning van kopman Primož Roglič, maar zakte door omstandigheden door het ijs. Na de openingstijdrit werd hij ziek, kreeg niet de tijd om te herstellen en moest in de zevende rit opgeven. Maar twee maanden later verbaasde diezelfde De Plus wel in de Ronde van Frankrijk. Als meesterknecht van Steven Kruijswijk zette hij een tijdlang Egan Arley Bernal en Team Ineos onder druk. Het was overigens onder het beukwerk van de jonge Belg dat Julian Alaphilippe alsnog van het podium donderde.

In augustus bevestigde hij zijn progressie met eindwinst in de BinckBank Tour. Bij Jumbo-Visma alleen maar positieve geluiden. De Plus zou op termijn doorgroeien naar het kopmanschap in een grote ronde. Ook de Ninovieter zelf praatte met enthousiasme over zijn toekomst bij het Nederlandse topteam. Maar ondertussen is blijkbaar een en ander veranderd.

Jong bloed

Ondanks de coronacrisis was De Plus een van de gegadigden op de transfermarkt en een aantal teams hadden wel wat euro’s veil om hem aan te trekken. Uiteindelijk zou de 24-jarige Belg gezwicht zijn voor een driejaarscontract bij Team Ineos, notabene een rechtstreekse concurrent van Jumbo-Visma in de eerstvolgende Tour de France. Tenminste, dat nieuws werd door meerdere bronnen aan WielerFlits bevestigd. Inmiddels zou de Nederlandse ploeg al meteen een opvolger binnen hebben: Sam Oomen.

Met Pluske heeft Egan Bernal er in de toekomst een extra – jonge – luitenant bij. Wat jong bloed is welgekomen in een team dat met Geraint Thomas (34), Jonathan Castroviejo (33) en Andrey Amador (33) toch al wat dertigers telt. Bovendien lijkt Froome (35) volgens diverse media aan te sturen op een vertrek. Afwachten wat de rol van De Plus wordt. Dat Bernal er de komende jaren ontegensprekelijk de absolute leider blijft, staat als een paal boven water.