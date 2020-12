Filippo Ganna staat voor ‘grote uitdaging’ richting de Spelen van Tokio

Filippo Ganna richt zich volgend jaar met name op de Olympische Spelen van Tokio, maar staat volgens bondscoach Davide Cassani voor een behoorlijke uitdaging. “Het zal toch ingewikkeld worden. Niet zozeer in Tokio zelf, maar wel in de voorbereiding”, zo laat Cassani weten aan Het Nieuwsblad

De 24-jarige Ganna is op de baan al jaren de motor van de Italiaanse achtervolgingsploeg, maar heeft dit jaar ook reuzenstappen gezet als tijdrijder. Wat heet: de renner van INEOS Grenadiers mag zich sinds zijn wereldtitel in Imola de beste tijdrijder ter wereld noemen. Cassani: “Filippo heeft echt een enorme sprong voorwaarts gemaakt.”

Ploegenachtervolging

“In die mate dat hij in Tokio ook een kandidaat-medaillewinnaar is voor de individuele tijdrit.” Ganna is echter nog altijd gebrand op een Olympische medaille in de ploegenachtervolging. “Filippo maakt deel uit van een vierjarig project. Dat project zal niet worden opgegeven omdat Filippo plots ook kans maakt als tijdrijder”, is Cassani duidelijk.

“Die jongens hebben een enorme progressie geboekt en pakten op drie opeenvolgende WK’s een bronzen medaille en willen nu ook Olympisch eremetaal. Zo wil Filippo het ook. Hij wil hen niet in de steek laten.” Ganna richt zich in Tokio dus op meerdere wielerdisciplines, maar Cassani spreekt wel van een moeilijke voorbereiding op de Spelen.

Switchen tussen disciplines

“Het is niet mogelijk om na een volledig wegseizoen plots over te stappen naar de ploegenachtervolging. Er zal vooral in de laatste maand op de baan moeten worden geoefend. Het zal niet makkelijk zijn om een goed programma richting Tokio uit te stippelen. Er zal binnenkort een gesprek plaatsvinden met INEOS Grenadiers.”

Ganna zal in het openingsweekend van de Spelen ook nog eens moeten deelnemen aan de wegrit. Renners die meedoen aan de individuele tijdrit, moeten volgens de richtlijnen van het IOC ook starten in de wegwedstrijd. “Geen probleem”, is de eerste reactie van Cassani. “Filippo heeft in de Giro al bewezen dat hij een renner met inhoud is. Hij mag zich beperken tot een dienende rol.”

Programma Begin december kwam Ganna al met een voorlopige wedstrijdplanning voor aankomend seizoen. De Italiaan hoopt het wielerjaar 2021 af te trappen in Argentinië met de Vuelta a San Juan, om vervolgens Tirreno-Adriatico (“een wedstrijd die ik in de toekomst graag zou willen winnen”), Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix te betwisten. Via de Tour of the Alps werkt Ganna toe richting de Giro d’Italia. In die laatste rittenkoers zal hij waarschijnlijk een van de adjudanten van titelverdediger Tao Geoghegan Hart zijn. Het EK baanwielrennen wordt Ganna’s laatste afspraak voor Tokio, al laat Cassani vandaag dus weten dat er nog een gesprek zal plaatsvinden over de wedstrijdplanning van Ganna.