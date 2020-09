INEOS Grenadiers bevestigt komst vier toprenners vrijdag 25 september 2020 om 12:09

INEOS Grenadiers is klaar op de transfermarkt. De Britse formatie heeft vandaag laten weten dat Richie Porte, Tom Pidcock en Daniel Felipe Martínez hun handtekeningen hebben gezet. Ook de transfer van Laurens De Plus is nu officieel gecommuniceerd.

Teammanager Dave Brailsford heeft het in een persbericht uitgebreid over zijn vier aankopen. “We beseffen dat het steeds moeilijker zal worden om overwinningen te behalen. Renners kunnen zich steeds beter voorbereiden op wedstrijden en ploegen worden nog georganiseerder. We moeten als ploeg nog sterker worden en onze nieuwste aanwinsten spelen een belangrijke rol in dat proces.”

Brailsford over Pidcock: “Een geboren winnaar”

Over Tom Pidcock: “Het is duidelijk dat Tom een van de meest opwindende talenten van zijn generatie is. Hij is ongelofelijk compleet, wat ook een nieuwe trend is in het wielrennen. De jonge renners focussen zich op verschillende wielerdisciplines en Tom heeft zich laten zien op het allerhoogste niveau. We hebben het over een geboren winnaar.”

Brailsford is ook lovend over de beloftevolle klimmers Laurens De Plus en Daniel Felipe Martínez. “We geloven dat Laurens een cruciale rol kan spelen in de allergrootste wedstrijden. Hij kan zich goed afschermen, is een harde werker en heeft de wil om het te maken. We zijn als ploeg ook op zoek naar dergelijke kwaliteiten. Daniel is dan weer een fantastische klimmer die ook beschikt over een goede tijdrit.”

“Richie heeft ons zoveel te bieden”

En dan hebben we nog Richie Porte, die in het verleden al uitkwam voor Team Sky en nu dus terugkeert op het oude nest. “Richie heeft in de voorbije Tour de France laten zien dat hij een van de beste renners in het peloton is. Hij is een geweldige klimmer en tijdrijder én beschikt ook nog eens over bakken ervaring. Richie heeft ons zoveel te bieden”, aldus Brailsford over de nummer drie van de voorbije Tour.

In het uitgebreide persbericht komen ook de renners zelf aan het woord. Pidcock laat weten dat hij ook bij INEOS Grenadiers verschillende wielerdisciplines (wegwielrennen, mountainbiken en veldrijden) zal blijven combineren. De Plus heeft voor drie jaar getekend, bij de andere aankopen is dat nog onduidelijk. Het contract van Pidcock gaat in op 1 maart 2021. De Britse formatie laat wel weten dat de selectie voor 2021 nu helemaal rond is.