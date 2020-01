Vasil Kiryienka (38) zet per direct punt achter zijn carrière donderdag 30 januari 2020 om 16:45

Zoek niet meer naar Vasil Kiryienka in het profpeloton. De 38-jarige Wit-Rus heeft per direct een punt gezet achter zijn carrière, aangezien hij kampt met een hartaandoening. Kiryienka reed jarenlang voor Team Ineos en won gedurende zijn loopbaan etappes in de Giro d’Italia en Vuelta a España.

“Het is een triestige dag”, zo begint Kiryienka zijn verhaal. “Maar het is wel de juiste beslissing om te nemen, gezien het medische advies vanuit de ploeg.” Vorig jaar kwam tijdens een onderzoek aan het licht dat de krachtpatser kampt met een hartafwijking. Hierdoor moest hij een tijdje aan de kant blijven, maar Kiryienka kreeg na enkele maanden groen licht om weer te koersen.

De renner – die tijdens zijn carrière veel op kop reed voor renners als Alejandro Valverde, Chris Froome en Geraint Thomas – won niet veel later een gouden medaille op de Europese Spelen in zijn thuisland Wit-Rusland. Hij prolongeerde zijn titel in het tijdrijden door Nelson Oliveira en Jan Bárta te verslaan. Het blijkt nu zijn laatste individuele zege als wielrenner.

Wereldkampioen tijdrijden

Kiryienka kijkt tevreden terug op zijn bestaan als profwielrenner. “Ik heb een prachtige carrière gehad en genoten van elke minuut. Het is een fantastisch avontuur geweest en ik ben iedereen dankbaar voor de steun”, aldus de afscheidnemende renner, die zijn hoogtepunt beleefde in 2015, het jaar dat hij in Richmond wereldkampioen tijdrijden werd.

Verder won Kiryienka drie etappes in de Ronde van Italië, vooral zijn solozege naar Sestriere staat nog in het geheugen gegrift. In 2013 was hij ook de beste in een Vuelta-etappe, nadat hij de sterkste vluchter bleek op de steile Peña Cabarga. Verder won de allrounder de Route du Sud, tweemaal de Chrono des Nations en een etappe in de Ronde van het Baskenland.

“Het is ontzettend jammer dat Kiry (de bijnaam van Kiryienka, red.) moet stoppen, aangezien hij een unieke persoonlijkheid is én een echte teamspeler. Vluchters wisten wel hoe laat het was, als ze Vasil weer eens op kop zagen beuken van het peloton. We zijn blij en trots dat hij deel uitmaakte van onze ploeg”, zo is teammanager Dave Brailsford vol lof.