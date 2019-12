Michael Matthews gooit het roer om: “Ik nam het wielrennen veel te serieus” woensdag 18 december 2019 om 13:30

Michael Matthews wist in 2019 enkele overwinningen te boeken in het tenue van Team Sunweb, maar hij kende ook een moeilijk seizoen. “Ik nam het wielrennen veel te serieus, deed dingen zonder erbij na te denken. Ik hoop volgend jaar weer plezier te hebben op de fiets”, zo vertelt een openhartige Matthews in gesprek met WielerFlits.

De 29-jarige Australiër won dit jaar twee etappes in de Ronde van Catalonië en de Grand Prix de Québec, maar helaas voor Matthews reed ook de pechduivel mee. Zo kwam hij zwaar ten val in Parijs-Nice, waardoor hij een gebrekkige aanloop kende richting de voorjaarsklassiekers. “Ik kon het in 2019 niet laten zien door een crash, maar ik heb wel wat dingen geleerd voor komend seizoen.”

“Ik had geen plezier meer in het wielrennen”

“Ik wil niet al mijn geheimen prijsgeven, maar ik wil gewoon weer genieten van het leven en de wielersport. Ik nam het wielrennen de afgelopen twee seizoenen veel te serieus, waardoor ik geen plezier meer had in het wielrennen. Ik wilde alles 100% doen, maar hoe meer ik me focuste, hoe meer stress het me gaf”, aldus Matthews. “Ik deed dingen zonder erbij na te denken. Ik wil dan ook weer terug naar 2017. Toen had ik namelijk plezier in het koersen. Ik was gewoon veel te gestrest in 2018 en 2019”, zo vertelt een ontspannen Matthews.

Hij zal zich komend seizoen richten op het klassieke voorjaar en de Tour de France. “Ik begin mijn seizoen in Omloop Het Nieuwsblad. Ik doe ook dit jaar niet mee aan de Tour Down Under, maar ik hoop in 2021 weer aan de start te staan. Er zal sowieso weinig veranderen aan mijn programma.”

“Ik wil graag deelnemen aan de Spelen”

Zijn definitieve programma wordt deze maand tijdens een trainingskamp van de ploeg in Spanje vastgesteld. “Ik weet nog niet of ik Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico zal rijden, maar ik hoop daarvoor mee te doen aan Strade Bianche. Dat is wel een mooie wedstrijd, maar de ploeg zal uiteindelijk beslissen. Ik heb vertrouwen in het team bij het samenstellen van mijn programma.” Ook overweegt hij een deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. “Ik wil graag deelnemen aan de Spelen, maar ik zal het parcours pas verkennen na Luik-Bastenaken-Luik.”

Een ding is zeker: Matthews zal niet voor spek en bonen meedoen. “Het parcours is te doen, maar ik zal het pas echt weten na een verkenning. Ik wil niet alleen maar meedoen aan de Spelen, ik wil strijden voor de overwinning”, aldus Matthews, die uitkijkt naar een nieuw wielerseizoen. “We hebben de bladzijde omgedraaid”, doelt hij op het vertrek van Tom Dumoulin. “Vorig jaar lag de focus nog op de grote rondes, nu richten we ons meer op de klassiekers en het opleiden van jonge ronderenners.”