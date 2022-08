Promotie-degradatie: UCI telt punten Quintana nog altijd mee, Cofidis maakt sprong

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Normaal gesproken houden we wekelijks de stand bij in de strijd om promotie en degradatie, maar vorige week niet. Dit omdat de UCI afgelopen week zelf geen update heeft doorgevoerd in de stand. Waarom de internationale wielerunie dat niet heeft gedaan, is niet bekendgemaakt. Wel viel die wekelijkse ranking nagenoeg samen met het nieuws dat Nairo Quintana vanwege een positieve test op Tramadol werd gediskwalificeerd in de uitslag van de Tour de France en daardoor kostbare punten gaat verliezen.

Deze week is er wel een update van de Team Ranking en wat daarin opvalt? Bij Quintana en Arkéa-Samsic zijn ‘gewoon’ zijn punten uit de Tour de France meegerekend. Dat zou gaan om een totaal van 455 punten die de Colombiaan eventueel zou kwijtraken. Dat is vooralsnog niet het geval en dus blijft Arkéa-Samsic voorlopig op de veilige veertiende plaats staan in de driejarenranglijst. Quintana gaat in beroep bij het CAS, maar mocht het Franse ProTeam die punten toch kwijtraken, dan belandt het in het kransje met Cofidis, BikeExchange-Jayco en EF Education-EasyPost.

Verder zijn er weinig wijzigingen in de UCI Team Ranking. Cofidis heeft een sprong gemaakt en is voorbij BikeExchange-Jayco en EF Education-EasyPost. Dat is mede dankzij de gescoorde punten van Guillaume Martin via zijn eindzege in de Tour de l’Ain en zijn ereplaatsen in La Polynormande (vierde) en de Tour du Limousin (achtste) en de goede eindklasseringen van Axel Zingle (vierde) en Victor Lafay (vijfde) in de Arctic Race of Norway.

Daarnaast zien we in de strijd tegen degradatie dat Lotto Soudal dichter bij de veilige achttiende plek van Movistar is gekomen. Veel is het niet, want het gaat om 20 punten. Toch zal Movistar (dat met rit- en eindwinnaar Alex Aranburu in totaal 156 punten scoorde in de Tour du Limousin) moeten oppassen, met het betreft een gat van slechts 625 punten tot de degradatiestreep. Ook voor EF Education-EasyPost is het alle hens aan dek, want hun voorsprong op Lotto Soudal is geslonken tot minder dan 700 punten.

Puntentotaal van alle bovenstaande ploegen over 2020, 2021 & 2022

1. Jumbo-Visma 34653,67 2. INEOS Grenadiers 32552,99 3. Quick-Step Alpha Vinyl 32131,37 4. UAE Emirates 30396,66 5. BORA-hansgrohe 23813,50 6. Bahrain Victorious 23087 7. Alpecin-Deceuninck 19607 8. Groupama-FDJ 19039 9. Trek-Segafredo 18169,66 10. Intermarché-Wanty-Gobert 17288 11. Astana Qazaqstan 15844 12. AG2R Citroën 15801 13. Team DSM 15143,71 14. Arkéa Samsic 14776 15. (+2) Cofidis 14246 16. (-1) BikeExchange-Jayco 14169,33 17. (-1) EF Education-EasyPost 14037,32 18. Movistar 13977 19. Lotto Soudal 13352 20. Israel-Premier Tech 12982,66 21. TotalEnergies 9136 22. Uno-X 6410,46 23. B&B Hotels-KTM 5436

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025