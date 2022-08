Nairo Quintana geeft dan toch forfait voor Vuelta a España

Dan toch geen Nairo Quintana aan de start van de Ronde van Spanje, morgen. Dat bericht stuurde de 32-jarige Colombiaan zonet zelf de wereld in. Gisteren werd bekend dat bij bloedtests tijdens de Tour de France Tramadol werd gevonden. “Ik wil me concentreren op mijn verdediging.”

Quintana kondigde zijn forfait voor de Vuelta a Espana zelf aan in een kort maar duidelijk bericht. “Ik niet zal deelnemen aan de Ronde van Spanje, omdat ik me wil concentreren op mijn verdediging bij het Arbitragehof (CAS). Ik zal op het einde van het seizoen terug in competitie komen”, luidt het in vier talen.

De Colombiaan was intussen al in Nederland voor de Gran Salida van morgen in Utrecht. Gisteren liet Quintana nog weten wel degelijk te zullen deelnemen aan de Vuelta, maar daar komt hij nu dus op terug.

Bericht dat Quintana zelf de wereld instuurde: