Tramadol gevonden bij bloedtests Nairo Quintana: geschrapt uit uitslag Tour de France

De uitslagen van Nairo Quintana in de Tour de France 2022 zijn geschrapt. De kopman van Arkéa-Samsic – die zesde werd in de Tour – is gediskwalificeerd, omdat bij bloedtests tijdens de Ronde van Frankrijk sporen van pijnstiller Tramadol zijn aangetroffen bij de Colombiaan. Het gebruik van Tramadol in competitie is sinds 2019 verboden door de UCI.

De UCI maakt melding van de overtreding van Quintana. Hij is gestraft op basis van de UCI Medical Rules, waarvan het doel is om de veiligheid en gezondheid van renners te waarborgen vanwege de bijwerkingen van bepaalde middelen. De internationale wielerunie laat weten dat bij twee bloedanalyses tijdens de Tour de France (op 8 en 13 juli) sporen van Tramadol zijn aangetroffen.

Om die reden is Quintana uit de uitslag van de Tour geschrapt en gaan al zijn resultaten verloren. De Colombiaanse klimmer heeft vanaf nu tien dagen om tegen deze straf in beroep te gaan bij het CAS.

De UCI benadrukt dat het niet gaat om een dopingovertreding en dat Quintana voor deze overtreding niet geschorst is. Hij kan daarom ‘gewoon’ deelnemen voor Arkéa-Samsic aan de Vuelta a España, die vrijdag van start gaat in Utrecht.

Pijnstiller

Tramadol kan voor wielrenners een gevaarlijke stof zijn. Naast het feit dat de pijnstiller ervoor zorgt dat een coureur dieper kan gaan, kan het ook zorgen voor misselijkheid en een draaierig gevoel, waardoor valpartijen kunnen ontstaan. Deze UCI-regel geldt sinds 1 maart 2019 en daarmee wijkt de wielerunie af van de WADA-regels.

Als een renner wordt betrapt op Tramadol, zal hij niet mogen deelnemen aan de wedstrijd of achteraf uit de uitslag van de wedstrijd geschrapt worden. Dat laatste is gebeurd met Quintana. Ook ploegen kunnen gestraft worden als twee renners positief getest worden op het gebruik van Tramadol.