Promotie-degradatie: Movistar ontspringt de dans dankzij Mas, Lotto Soudal verliest aansluiting

Overzicht

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 13 september 2022

Met onder meer de Vuelta a España, de Tour of Britain en de Grand Prix van Québec en Montréal achter ons de afgelopen week, waren er heel veel punten te verdelen in de promotie- en degradatiestrijd. Movistar is daarin als de grote winnaar naar voren gekomen. De Spaanse armada dankt dat vooral aan Enric Mas. Met verschillende ereplaatsen, een derde plek in zowel het berg- als puntenklassement en een tweede plaats in het eindklassement, verzamelde de Spaanse klimmer liefst 844 punten. Iván Garcia deed daar in Québec (vijfde) nog eens 225 punten bij. In totaal heeft Movistar er nu bijna 1200 meer dan vorige week.

De grootste verliezers van deze week waren dan weer Cofidis en Lotto Soudal. Net iets minder dan de helft van de Franse punten deze week, behaalde Jesús Herrada (ritwinst en een derde plek, goed voor 120 punten) in de Vuelta a España. De overige 124 punten werden door verschillende renners behaald met verre ereplaatsen in de GP de Fourmies en het Canadese tweeluik. In de Franse eendagskoers won Caleb Ewan voor Lotto Soudal, die daar goed was voor 200 UCI-punten. Sylvain Moniquet voegde er daar in Canada nog eens 50 aan toe. Vooral opvallend: Lotto Soudal pakte geen enkel punt in de Vuelta, die meetelt in deze ranking.

Net als Movistar, kenden degradatieklanten BikeExchange-Jayco en EF Education-EasyPost een goede week. Zo werd Dylan Groenewegen namens de Australiërs tweede in de GP de Fourmies (150 punten), won Kaden Groves een rit in de Vuelta (100 punten) en Michael Matthews pakte er dankzij een tweede en dertiende plek in Canada in totaal 450. Bij de Amerikanen sleepte good old Rigoberto Urán 280 punten binnen met zijn ritzege in de Vuelta en een negende plek in het eindklassement. Hugh Carthy (Vuelta), Alberto Bettiol, Ruben Guerreiro, Andrea Piccolo en Neilson Powless (Canada) deelden ook mee in de vreugde.

Arkéa Samsic stond op haar beurt lang op een meer dan veilige twaalfde plaats, maar de laatste maanden gaat het iets minder met het Franse ProTeam. Bovendien verloren ze twee weken geleden 400 punten door de tramadolzaak uit de Tour de France rondom Nairo Quintana. De roodhemden zakten deze week naar plek vijftien, voor het eerst sinds begin maart. Warren Barguil (twee keer tiende, goed voor 170 UCI-punten in totaal), Matis Louvel (elfde in Québec, 70 punten), Amaury Capiot (derde in Fourmies, 125 punten) en Dan McLay (diens 20 punten die hij in Breda pakte met een derde plek aan het begin van de Vuelta tellen nu pas mee) zorgden desalniettemin voor ruim 400 punten.

Tot slot nog een wijziging bovenin, waar Quick-Step-Alpha Vinyl dankzij de Vuelta-eindzege van Remco Evenepoel nu nipt over INEOS Grenadiers is gewipt in de driejarenranking. De derde plek van Andrea Bagioli in Montréal zette wat dat betreft niet veel zoden aan de dijk. Jumbo-Visma (via Wout van Aert, Primož Roglič, Mike Teunissen en Sepp Kuss) en met name UAE Emirates scoorden ook een flink aantal punten de afgelopen week. Bij die laatste ploeg waren de drie topscorers daar voornamelijk verantwoordelijk voor: Tadej Pogačar pakte er 520 in Canada, terwijl Juan Ayuso (607,5) en João Almeida (402,5) een zeer sterke Vuelta kenden.

Tour of Britain (nog) niet meegerekend

Movistar stijgt deze week met stip op de driejarenranking. De Spaanse ploeg had zelfs dichter tegen nummer dertien Team DSM aan kunnen schurken. Gonzalo Serrano kreeg namelijk de eindzege in de Tour of Britain cadeau. De Spanjaard droeg na vijf van de acht etappes de leiderstrui, toen afgelopen donderdag Queen Elizabeth II overleed. ’s Avonds maakte de organisatie van de Tour of Britain bekend dat het restant van de 2.Pro-rittenkoers niet meer zou plaatsvinden en dat de tussenstanden als eindstanden zouden gelden. De UCI heeft de Britse ronde echter nog niet verwerkt in de meest recente ranking.

Dit kan erop duiden dat de mondiale wielerbond nog een ei moet leggen over het al dan niet toekennen van de UCI-punten in deze wedstrijd. Serrano verzamelde door een ritzege, een dag leiderstrui en zijn winnende eindpositie op papier 225 punten. Daarmee zou de Spanjaard meteen bij de beste tien renners van Movistar komen te staan (alleen de eerste tien renners tellen mee voor de driejarenranking) en dus heeft de Tour of Britain effect op de huidige ranking. Bovendien werd Tom Pidcock er tweede in het eindklassement, waardoor INEOS Grenadiers normaliter niet een plekje zou zijn gezakt ten opzichte van Quick-Step-Alpha Vinyl. Een interessante casus, wordt vervolgd!

Puntentotaal van alle bovenstaande ploegen over 2020, 2021 & 2022

1. Jumbo-Visma 36030,67 2. (+1) Quick-Step Alpha Vinyl 34145,37 3. (-1) INEOS Grenadiers 34100,99 4. UAE Emirates 32155,66 5. BORA-hansgrohe 24325,5 6. Bahrain Victorious 23624 7. Alpecin-Deceuninck 20124 8. Groupama-FDJ 20083 9. Trek-Segafredo 19438,66 10. Intermarché-Wanty-Gobert 18168 11. AG2R Citroën 17012 12. Astana Qazaqstan 16554 13. Team DSM 15870,71 14. (+4) Movistar 15333 15. (-1) Arkéa Samsic 15118 16. EF Education-EasyPost 14984,32 17. BikeExchange-Jayco 14962,33 18. (-3) Cofidis 14837 19. Lotto Soudal 14135 20. Israel-Premier Tech 13431,66 21. TotalEnergies 9645 22. Uno-X 6462,09 23. B&B Hotels-KTM 5816

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025