Jumbo-Visma beste ploeg van de wereld, Lotto Soudal bijna op veilige plek

Overzicht

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 14 juni 2022

Afgelopen week stonden er de nodige koersen op het programma en dat heeft voor veel verschuivingen gezorgd op de driejarenranking. Daarop is Jumbo-Visma opgeklommen naar de eerste plek en dus mag de Nederlandse ploeg zich op dit moment het beste team ter wereld noemen. Ook in de losse ranking van 2022 staan zij nu bovenaan. Vooral met dank aan Primož Roglič (560 UCI-punten), Jonas Vingegaard (470), Wout van Aert (220) en Steven Kruijswijk (20) in het Critérium du Dauphiné.

Maar ook Olav Kooij deed een prima duit in het zakje. Hij won alle klassementen en drie ritten in de ZLM Tour (2.Pro-koers), waar hij in de overige etappes ook nog eens als tweede eindigde. Het 20-jarige toptalent verzamelde daar in vijf dagen tijd liefst 300 UCI-punten. Opvallend was daar wel dat geen enkele van de laaggeklasseerde teams besloot af te reizen naar Nederland. BikeExchange-Jayco had er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om Dylan Groenewegen hier te laten starten en zo een hele bups punten te verzamelen.

Onderin begint de spanning op te lopen

Die heeft het Australische team ook hard nodig, want het team is afgezakt naar de achttiende plaats op de ranking. Die plek is nog wel veilig, maar Lotto Soudal blijft de stijgende lijn maar voortzetten. Waar Arnaud De Lie daar de laatste weken persoonlijk voor zorgde, deed de Belgische equipe het deze week in de breedte heel goed. Kopman Caleb Ewan werd tweede in de Elfstedenronde (85 punten), Stef Cras werd veertiende de Dauphiné (40), De Lie (70) en Florian Vermeersch (25) werden respectievelijk zesde en twaalfde in Dwars door het Hageland en Andreas Kron (70) en Sylvain Moniquet (35) eindigden als derde en zevende in de GP Kanton Aargau.

Onderin pakte EF Education-EasyPost wel voor het eerst in weken weer eens een grote hap punten. Maar goed ook, want de rozehemden scoorden in mei alleen in de Giro d’Italia. Toch zal Johan Esteban Chaves een beetje balen. De Colombiaanse pocketklimmer verzamelde weliswaar 120 punten, maar dat hadden er een stuk meer kunnen zijn. Was hij ergens in het Criterium du Dauphiné zes tellen rapper geweest, dan was hij vijfde in plaats van zevende geëindigd in het eindklassement. Dat had hem toch alweer 75 extra UCI-punten opgeleverd. Ruben Guerreiro werd dan weer negende; de Portugees pakte in Frankrijk in totaal 103 punten.

Valverde gaat meer koersen rijden

Wat verder opvalt, is dat INEOS Grenadiers en Quick-Step Alpha Vinyl (dat bezig is aan een teleurstellend seizoen op puntengebied) logischerwijs gezakt zijn ten opzichte van Jumbo-Visma. Verder springen Ag2R Citroën en Intermarché-Wanty-Gobert deze week over het zinkende schip Astana Qazaqstan heen. Ook Movistar blijft stagneren; sinds eind april haalden zij amper 800 punten in de totaalranking. Daarbij zag het zelfs Enric Mas uitvallen in het Critérium du Dauphiné, waardoor de Spanjaarden stilaan peentjes beginnen te zweten.

Eusebio Unzué reageerde afgelopen weekend nog bij Cyclingnews op de strijd waarin zijn ploeg is verwikkeld. De teammanager noemde het krankzinnig en niet eerlijk. Volgens Unzué klopt de puntentelling niet, omdat Lotto Soudal in kleinere wedstrijden nu hard bezig is aan een opmars. Volgens de gelouterde Spanjaard kan dat niet de bedoeling zijn van wielrennen, al moet hij er ook in mee. Hij vroeg Alejandro Valverde reeds om extra wedstrijden te rijden. “Voorbeeldig als altijd, stemde hij daar in zijn afscheidsjaar mee in. Hij is zich ervan bewust dat we punten nodig hebben en zal daarom ook de Mont Ventoux Challenge toevoegen aan zijn programma.”

Ook Team DSM moet stilaan beginnen te waken. Zij scoorden sinds 19 april slechts 750 UCI-punten. Het is daarom te hopen dat de ploeg de lijn van Andreas Leknessund in de Ronde van Zwitserland kan doorzetten, al is het doel van de Nederlandse ploeg daar om voor ritzeges te gaan. Daarmee zijn minder punten te verdienen dan een goed eindklassement.

Puntentotaal van alle bovenstaande ploegen over 2020, 2021 & 2022

1. (+2) Jumbo-Visma 31000,67 2. (-1) Quick-Step Alpha Vinyl 30299,37 3. (-1) INEOS Grenadiers 29698,99 4. UAE Emirates 27803,66 5. Bahrain Victorious 22351 6. BORA-hansgrohe 21396,5 7. Alpecin-Fenix 18401 8. Groupama-FDJ 16908 9. Trek-Segafredo 16503,66 10. (+1) AG2R Citroën 15102 11. (+1) Intermarché-Wanty-Gobert 14825 12. (-2) Astana Qazaqstan 14815 13. Arkéa Samsic 13954 14. Team DSM 13644,71 15. Cofidis 13180 16. Movistar 13106 17. (+1) EF Education-EasyPost 12650,32 18. (-1) BikeExchange-Jayco 12539,33 19. Lotto Soudal 12309 20. Israel-Premier Tech 11596,66 21. TotalEnergies 8306 22. Uno-X 5935,46 23. B&B Hotels-KTM 5240

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025