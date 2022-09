Israel-Premier Tech dreigt met rechtszaak tegen UCI

De promotie/degradatiestrijd in het wielrennen bereikt stilaan zijn climax. Een aantal WorldTeams is op dit moment in een felle strijd om de punten verwikkeld. Zo kampt Israel-Premier Tech met de nodige degradatiestress. Dat ziet ook Sylvan Adams, de grote man achter de (nu nog) WorldTour-ploeg. Adams trekt aan de bel en dreigt met juridische stappen tegen de UCI.

Aan het eind van dit seizoen komen de beste achttien teams in aanmerking voor een WorldTour-licentie. Deze ranking is opgesteld op basis van behaalde UCI-punten over de afgelopen drie jaar. Teams als Lotto Soudal, Israel-Premier Tech, EF Education-EasyPost en Movistar vechten op dit moment om lijfsbehoud. Adams ziet het allemaal met lede ogen aan en roept de UCI op om actie te ondernemen en het promotie/degradatiesysteem los te laten.

‘Eenvoudige oplossing’

Volgens Adams is er namelijk sprake van een ‘force majeure’, oftewel een overmachtssituatie (denk aan oorlog, droogte of een orkaan) waardoor het voor partijen onmogelijk is om een bepaalde verplichting na te komen door omstandigheden waar men geen invloed op heeft. “Een wereldwijde coronapandemie is de definitie van overmacht”, redeneert Adams in een uitgebreid interview met Velonews. “En dat gedurende de volledige periode (drie jaar, red.) van het degradatieproces.”

Er is volgens de grote man achter Israel-Premier Tech een ‘zeer eenvoudige en galante’ oplossing voor het probleem: Adams wil het aantal WorldTeams uitbreiden van achttien naar twintig. Zo zou een einde aan de veelbesproken degradatiestrijd komen. Naast de huidige achttien WorldTeams zou er dan ook plek zijn voor Alpecin-Deceuninck en Arkéa-Samsic, die nu nog ProTeam zijn maar voor volgend jaar een stapje omhoog willen zetten. Op basis van hun huidige positie in de ranking komen zij daar ook voor in aanmerking.

UCI ontkracht geruchten over uitbreiding WT Eerder waren er nog geruchten dat de UCI zou overwegen om het promotie/degradatie-probleem op te lossen door het aantal WorldTeams uit te breiden van achttien naar twintig. De UCI ontkende dit echter al snel in een persbericht. “In tegenstelling tot recente publieke berichtgeving is er geen besluit genomen om de geldende regels te wijzigen.” Daarnaast vermeldden ze ook dat er UCI-punten zijn te verdienen tot en met 18 oktober. In november zullen de WorldTour-licenties voor de seizoenen van 2023 tot 2025 worden toegewezen.

“En dan kan de ASO tijdens de Tour de France alsnog twee wildcards uitdelen. Wie zal hinder ondervinden van een WorldTour met twintig teams? Niemand”, is Adams stellig. “‘Degradatie betekent de dood voor de desbetreffende teams. Het maakt niet uit welke ploegen er dan degraderen, het is een existentieel probleem. Waarom breken we in de wielersport iets af, in plaats van dat we wat opbouwen? Het is gewoon destructief. Ik hoop echt dat het gezonde verstand zal zegevieren.”

“Als ik verlies, daag ik ze voor de rechter”

Volgens de invloedrijke zakenman zullen belangrijke renners, sponsoren en andere partners afhaken, als een ploeg degradeert uit de WorldTour. “Ik zie er het nut niet van in. De UCI bedreigt ons en dat is schadelijk. En dat terwijl er een simpele oplossing is waarbij niemand wordt geraakt. Het is een elegante manier om uit deze rotzooi te geraken. Laten we de WorldTour uitbreiden van achttien naar twintig ploegen en er zijn geen verliezers.”

Adams heeft inmiddels contact gezocht met de internationale wielerunie en hoopt via de ‘normale weg’ tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan is hij bereid om naar de rechter te stappen en het juridisch uit te vechten. “Als ik verlies, daag ik ze voor de rechter. Als ik mijn sponsors verlies, kost me dat miljoenen. Als ik kan laten zien dat de UCI zijn regels niet consequent toepast, heb ik een heel goede zaak. Ik heb alleen wel een hekel aan rechtszaken. Niemand wint bij rechtszaken, alleen advocaten.”