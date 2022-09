UCI ontkent dat WorldTour zou uitgebreid worden tot 20 teams

Volgens Cyclingnews overweegt de UCI het promotie/degradatie-probleem op te lossen door het aantal WorldTeams uit te breiden van achttien naar twintig. Zo zou een einde aan de felbesproken degradatiestrijd komen. Maar vanuit de UCI wordt dit nieuws ons ontkend. Volgens onze bronnen zou er zelfs een statement volgen om dit te ontkrachten.

Een aantal WorldTeams is op dit moment in een felle strijd om de punten verwikkeld. Aan het eind van dit seizoen komen de beste achttien teams in aanmerking voor een WorldTour-licentie. Deze ranking is opgesteld op basis van behaalde UCI-punten over de afgelopen drie jaar. Teams als Lotto Soudal, Israel-Premier Tech, EF Education-EasyPost en Movistar vechten op dit moment om lijfsbehoud.

Door het aantal teams uit te breiden van achttien naar twintig zou het degradatieprobleem zijn opgelost. Naast de huidige achttien WorldTeams zou er dan ook plek zijn voor Alpecin-Deceuninck en Arkéa-Samsic, die nu nog ProTeam zijn maar voor volgend jaar een stapje omhoog willen zetten. Op basis van hun huidige positie in de ranking komen zij daar ook voor in aanmerking.

Mocht de WorldTour uitbreiden naar twintig teams dan zou dat grote regelwijzigingen tot gevolg hebben. Het maximum aantal renners in een peloton is nu nog beperkt tot 176 renners. 22 ploegen van acht renners voor de grote rondes en 25 ploegen van zeven voor andere WorldTour-races. Met een groter peloton bestaande uit twintig WorldTeams, twee automatische Wildcards (beste ProTeams) en drie wildcards die organisatie mag uitdelen, geeft het peloton een omvang van tweehonderd renners.

Het is echter nog niet duidelijk of de uitbreiding er daadwerkelijk gaat komen. WielerFlits heeft signalen ontvangen die dit nieuws ontkrachten. Daar zou later nog een statement over volgen. Wordt vervolgd…