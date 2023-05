Giro 2023: Dit was etappe 6 naar Napels – Pedersen zegeviert in ware thriller

Op donderdag 11 mei vond de zesde etappe in de Giro d’Italia plaats. Na een heuvelachtige rit streden de renners om een felbegeerde ritzege in Napels. WielerFlits praat je helemaal bij.

De renners koersten donderdag over een afstand van 162 kilometer om de bekende vulkaan Vesuvius heen. Halfweg koers lagen de beklimmingen van de Valico di Chiunzi (8,3 km aan 6,3%) en de Picco Sant’Angelo (9,6 km aan 4%). De finale richting de bekende Baai van Napels was zo goed als vlak.

Dit parcours zorgde voor een ware thriller, want na de top van de Picco Sant’Angelo bleven Alessandro De Marchi en Simon Clarke met zijn tweeën over vanuit de vroege vlucht. De Australiër en de Italiaan begrepen elkaar goed en leken zelfs met elkaar te mogen strijden om de ritzege. Na gebakkelei tussen De Marchi en Clarke kwam het peloton op 300 meter van de streep toch nog terug, waarna Mads Pedersen zijn eerste ritzege ooit behaalde in de Giro d’Italia.

Reacties

Na afloop van de rit waren zowel Simon Clarke als Alessandro De Marchi fysiek en mentaal helemaal kapot. “Dit is verschrikkelijk”, zuchtte Clarke. “Ik was liever teruggepakt met nog tien kilometer voor de boeg dan op tweehonderd meter van het einde.” Ritwinnaar Mads Pedersen gaf aan zich “schuldig” te voelen tegenover Clarke en De Marchi.

“Zelf ben ik natuurlijk heel blij. Het is heel mooi om de zege nu op zoek te hebben, want dit is waar we voor kwamen. Het was een heel zware etappe en ik ben blij om het team terug te betalen. Het was nog erg close in de laatste kilometers. We moesten iedereen inzetten om de vluchters terug te pakken. Niet alleen wij moesten dat doen, maar alle ploegen. Ik was zelf daarna van plan om er een lange sprint van te maken, maar toen ging Gaviria al aan. Toen had ik mooi iemand om me op te richten.” (Flashinterview) Jonathan Milan (2e): “Ik kon niet meer alles geven in de sprint, want mijn benen waren erg vermoeid. Ik heb echt afgezien.” (Eurosport)

Bijzonderheden

Andreas Leknessund gaat na donderdag nog steeds aan de leiding. We zagen de Noor en zijn ploeg Team DSM niet veel vandaag, maar Leknessund koestert nog altijd een voorsprong van 28 tellen op Remco Evenepoel. Evenepoel overleefde de zesde etappe na zijn twee valpartijen woensdag en verwacht morgen in orde te zijn voor de zware bergrit naar Campo Imperatore. Dat het relatief goed met Evenepoel ging, liet hij overigens al voor de start zien door een balletje hoog te houden.

