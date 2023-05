Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 7 naar Gran Sasso d’Italia – Spektakel op Campo Imperatore?

Vijf jaar na de zege van Simon Yates in Gran Sasso d’Italia, keert de Giro d’Italia terug op de Apennijnen-klim. Gaan we in deze zevende etappe opnieuw spektakel zien? En wie deelt een tik uit in de strijd om de roze trui? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De zevende rit in deze Giro d’Italia is de lastigste tot nu toe. Organisator RCS heeft deze etappe met vier van de vijf sterren aangeduid, en wie naar de laatste 50 kilometer van de etappe kijkt, begrijpt dat. Vanaf 300 meter hoogte rijden de renners dan naar een hoogte van meer dan 2.100 meter.

De start is op vrijdag 11 mei in Capua, waar op het Colosseum na het grootste Romeinse amfitheater ligt. De eerste 70 kilometer van deze 218 kilometer lange etappe zijn nog mild en bevatten nauwelijks hoogtemeters, daarna brandt de rit rustig los. Te beginnen met de ongecategoriseerde Svinc. di Rionero Sannitico (14,4 km aan 4,6%). Vlak daarna volgt de klim naar Roccarasso (7,3 km aan 6,1%), waar Ruben Guerreiro in 2020 een Giro-rit won voor Jonathan Castroviejo en Mikkel Bjerg.

Daarna wordt de focus al snel verlegd naar de slotklim, terwijl er nog 120 kilometer te rijden is. In de zeventig kilometer die volgen, wordt er namelijk niet meer geklommen. Sterker nog, in het grootste gedeelte wordt er zelfs afgedaald.

Met de klim naar Calascio (13,8 km aan 5,9%) begint de finale. Deze beklimming van eerste categorie is slechts het eerste deel van een tweetrapsraket, want meteen daarna begint de slotklim Campo Imperatore (26,5 km aan 3,4%).

De Campo Imperatore is lastiger dan het stijgingspercentage doet vermoeden, want vooral in de laatste vijf kilometer stijgt het wegdek nog met 8 procent gemiddeld. Simon Yates pakte op deze klim in de Giro van 2018 twaalf seconden op Tom Dumoulin en meer dan een minuut op Chris Froome, om maar aan te geven dat de klassementsrenners vrijdag serieus op hun hoede moeten zijn.

Officieuze start: 11.15 uur

Officiële start: 11.20 uur

Finish: Tussen 16.55 en 17.35 uur

Afstand: 218 kilometer

Favorieten

In de zevende etappe zullen we ongetwijfeld vuurwerk zien tussen de klassementsrenners, maar of ze aan het einde van de dag ook in aanmerking komen voor de ritzege… Dat is maar zeer de vraag. Zijn er klassementsploegen bereid om de hele dag op kop te rijden, en de koers te controleren, voor een eventuele ritzege? Soudal Quick-Step (zeker nu de kopman zijn wonden likt na twee valpartijen) en Jumbo-Visma zullen zoveel mogelijk energie willen sparen en teams als UAE Emirates, Bahrain Victorious en EF Education-EasyPost zijn niet happig om Remco Evenepoel en Primož Roglič op de bagagedrager mee te nemen richting de finish.

Een goede vlucht met daarin de nodige sterke klimmers heeft dan ook kans van slagen, en daar zetten we dan ook vol op in. Een naam die ons te binnen schiet, is die van Brandon McNulty. De Amerikaan begon uitstekend aan de Giro, maar verloor in de derde rit naar Melfi al erg veel tijd in de strijd om het roze. Geen man overboord, want nu kan McNulty zich volledig richten op het ondersteunen van kopman João Almeida, maar ook op jacht gaan naar ritoverwinningen. De coureur van UAE Emirates wist in andere koersen al vaker te winnen vanuit een vlucht, doet hij dit nu ook in de Giro d’Italia?

Dan over naar de man die afgelopen dinsdag zijn 27ste verjaardag vierde. Lorenzo Fortunato heeft al laten weten dat hij deze ronde maar één doel heeft: dagsucces. De klimmer van EOLO-Kometa heeft zijn vizier vooral gericht op het tweede deel van de Giro, liet hij eerder weten aan WielerFlits, maar dat wil niet zeggen dat hij in de eerste week voor spek en bonen zal meerijden. Als er zich een kans voordoet, zal Fortunato die ongetwijfeld met beide handen willen aangrijpen. Over zijn vorm heeft hij niet te klagen en Fortunato is inmiddels ook geen factor meer in het algemeen klassement. Is 1+1 ook dit keer weer 2?

Vanuit Nederlands oogpunt is het uitkijken naar Bauke Mollema. De ervaren renner van Trek-Segafredo hoeft niet om te kijken naar een ploeggenoot, Trek-Segafredo is namelijk zonder klassementskopman begonnen aan deze Giro. Dit geeft Mollema de vrijheid om op jacht te gaan naar een ritzege, en zo de trilogie te vervolledigen. De Nederlander won al etappes in de Tour de France en Vuelta a España, maar staat nog droog in de Ronde van Italië. De inmiddels 36-jarige coureur kon dit seizoen en deze Giro nog niet echt imponeren, maar we mogen een klasbak als Mollema nooit, maar dan ook nooit, afschrijven.

Hebben we het over bergen, dan komen we al snel uit bij de Zuid-Amerikanen. Movistar kan Óscar Rodríguez en Carlos Verona meesturen in de aanval, maar Einer Rubio lijkt toch de grootste kanshebber namens de telecombrigade. De 25-jarige Colombiaan koestert geen klassementsambities, staat ook al iets verder in de stand en zal dit soort ritten zeker hebben aangekruist. Rubio wacht nog op zijn eerste triomf in een grote ronde, maar eerder dit jaar bleek in de UAE Tour wel dat er een afmaker in hem schuilt. Rubio won toen namelijk op knappe wijze de bergrit naar Jebel Jais, door een groep met favorieten voor te blijven.

Er zijn nog veel meer kanshebbers op de overwinning. We verwachten bijvoorbeeld wel wat van Filippo Zana, de regerend Italiaans kampioen op de weg. De renner van Jayco AlUla maakte eerder deze Giro al indruk als wegbereider en tempomaker in dienst van sprintkopman Michael Matthews, maar Zana mag het vrijdag zelf proberen. Astana Qazaqstan heeft ook meerdere interessante renners in de gelederen. Luis León Sanchez, Samuele Battistella en Simone Velasco kunnen ver komen, maar we noteren ook de naam van Joe Dombrowski. De Amerikaanse klimmer was in het verleden al succesvol als rittenkaper.

Een renner die zich tevens een succesvolle rittenkaper mag noemen, is Rein Taaramäe. De ervaren Est won al etappes in de Giro d’Italia en Vuelta a España en is op zijn ‘oude dag’ – Taaramäe is inmiddels 36 – nog altijd een renner om rekening mee te houden. Dit jaar was hij nog vierde in de Tour of Oman en vijftiende in de Ronde van het Baskenland, wat toch verre van slecht is. We noteren ook met stip de namen van Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) en Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost). Als deze renners in een kansrijke positie beginnen aan de slotklim, is er van alles mogelijk.

Warren Barguil, iemand? De Fransman staat inmiddels al op ruim vijf minuten in het algemeen klassement en zal dan ook zeker de ruimte krijgen, mocht hij al vroeg ten aanval trekken. De ervaren klimmer van Arkéa-Samsic beschikt over de kwaliteiten om te zegevieren in Gran Sasso d’Italia. Met zijn mix aan ervaring, klasse en kunde – Barguil won in het verleden al vaker vanuit een vlucht een zware bergrit – zal hij wel weten hoe hij dit karwei moet klaren. Heeft hij inmiddels de topvorm te pakken? In de vierde rit naar Lago Laceno zat hij ook mee in de juiste vlucht, maar moest hij toch wel snel afhaken.

Andere aanvallers die we van voren verwachten: Giovanni Aleotti (BORA-hansgrohe), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Lorenzo Rota, Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), Stephen Williams, Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech), Harm Vanhoucke (Team DSM), Alessandro De Marchi (Jayco AlUla), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) en Luca Covilli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè). En wat doen we met de kansen van Davide Formolo en Diego Ulissi? Krijgen de twee Italianen een vrijgeleide van UAE Emirates?

Mochten de klassementsrenners toch gaan strijden om de ritzege, dan beschikken Remco Evenepoel en Primož Roglič over de beste papieren. Alleen: in hoeverre is Evenepoel al helemaal hersteld van zijn dubbele val op woensdag? De vraag is ook of de twee kemphanen nu al alle kaarten op tafel willen en zullen gooien, in de wetenschap dat het nog erg ver is tot Rome. De Giro d’Italia zal in de derde week worden beslist, maar als er zich een mogelijkheid voordoet om tijd te pakken… Toch verwachten we pas in de laatste (steilere) kilometers strijd tussen Roglič en Evenepoel, als die laatste tenminste over zijn beste benen beschikt.

In de schaduw van The Big Two kunnen João Almeida en Tao Geoghegan Hart wellicht goede zaken doen. De Portugees en Brit hebben een serieuze sprint in de benen. De andere renners die – nu nog – tot de (schaduw)favorieten gerekend mogen worden, zijn Jay Vine, Geraint Thomas, Pavel Sivakov, Aleksandr Vlasov, Lennard Kämna, Eddie Dunbar, Damiano Caruso, Thymen Arensman, Jack Haig, Thibaut Pinot, Hugh Carthy en Domenico Pozzovivo. We hebben al wel een beeld van de waardeverhoudingen, maar wellicht worden de kaart wel weer opnieuw geschud in de rit van vrijdag. En ook niet onbelangrijk: kan Andreas Leknessund de roze trui behouden?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Brandon McNulty

*** Einer Rubio, Lorenzo Fortunato

** Ben Healy, Filippo Zana, Jefferson Alexander Cepeda

* Simone Velasco, Rein Taaramäe, Joe Dombrowski, Patrick Konrad

Lees ook: Giro 2023: De deelnemers en rugnummers

Weer en TV

De regenval zal het peloton in de Giro d’Italia blijven achtervolgen, maar voor de rit van vrijdag is er goed nieuws. “Voor vrijdag zien de omstandigheden er wel prima uit”, laat meteoroloog Berend van Straaten van Weeronline weten. “Tijdens de rit bestaat het weerbeeld uit een mix van wolkenvelden en zon. Een enkele bui blijkt mogelijk, maar zo nat als woensdag verloopt het zeker niet.” Aan de finish is het een graad of zeven. De wind (2 Beaufort) komt uit het zuidwesten.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Vrijdag begint de uitzending om 11.00 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.