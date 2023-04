Giro 2023: De deelnemers

Overzicht

De Giro d’Italia 2023 start in tegenstelling tot vorig jaar weer in het thuisland. De Grande Partenza vindt plaats in het kustplaatsje Fossacesia Marina in de provincie Chieti. De finish ligt drie weken later in de hoofdstad, Rome. Daar tussenin zal een hevige strijd gevoerd worden door onder meer Remco Evenepoel, Primož Roglič, Aleksandr Vlasov, Geraint Thomas en Thymen Arensman. WielerFlits zet de deelnemerslijst voor je op een rij.

Startlijst

SOUDAL QUICK-STEP

JUMBO-VISMA

TEAM JAYCO ALULA

TREK-SEGAFREDO

TEAM ARKEA - SAMSIC

ALPECIN-DECEUNINCK

UAE TEAM EMIRATES

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

COFIDIS

INEOS GRENADIERS

BAHRAIN VICTORIOUS

TEAM DSM

AG2R CITROEN TEAM

MOVISTAR TEAM

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

ISRAEL - PREMIER TECH

TEAM CORRATEC

EF EDUCATION - EASYPOST

BORA - HANSGROHE

GROUPAMA - FDJ

GREEN PROJECT-BARDIANI-CSF-FAIZANÈ

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

Dit overzicht wordt voorzien van updates.