Remco Evenepoel overleeft “ideale rit”: “Goed kunnen losrijden vandaag”

Remco Evenepoel en zijn ploeg Soudal-Quick Step hielden hun hart vast voor aanvang van de zesde etappe in de Giro d’Italia, maar konden uiteindelijk opgelucht ademhalen. Evenepoel kwam zonder al te veel problemen over de meet in Napels.

“Het was een snelle etappe, maar we zaten altijd goed vooraan in de afdalingen en zijn uiteindelijk veilig binnengekomen. Dat is top, hè”, zegt hij bij onder meer Sporza.

Met zijn blessure ging het dan ook goed. “Ik heb nog wel een stijf been, maar ben niet gelost. Dat is toch al goed. De komende dagen verwacht ik niet dat het mij parten gaat spelen.”

“De pijn is maar oppervlakkig. Ik heb goed kunnen losrijden vandaag”, eindigt de Belg, die morgen op de afspraak moet zijn in de zware bergrit naar Campo Imperatore.