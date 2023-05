Clarke en De Marchi teruggepakt in het zicht van de haven: “Verschrikkelijk”

Zo’n 250 meter. Dat was de afstand die vroege vluchters Alessandro De Marchi en Simon Clarke nog af moesten leggen, toen ze het sprintende peloton voorbij zagen komen in de zesde etappe van de Giro d’Italia. “Het is verschrikkelijk”, zei de balende Clarke na afloop tegen Eurosport.

“Het is niet leuk om op deze manier te verliezen, om zo dichtbij de streep nog gepakt te worden”, vervolgde Clarke. “Ik was liever teruggepakt met nog tien kilometer voor de boeg dan op tweehonderd meter van het einde. Maar je kunt niet altijd winnen. En als je het niet probeert, weet je het nooit. Morgen is weer een dag.”

Bij het ingaan van de laatste kilometer leken De Marchi en Clarke het uit te mogen gaan maken om de zege, maar de Italiaan nam na het passeren van de rode vod niet meer over. “Er is uiteindelijk altijd een moment waarop je moet beslissen om niet meer te rijden”, zegt Clarke begripvol. “Je kunt niet niet doorrijden tot tien meter voor de streep. We hadden tien, vijftien seconden meer nodig. Maar het is nou eenmaal zo.”

Clarke is nu 36 jaar oud, maar er lijkt geen sleet op hem te zitten. Vorig jaar won hij nog een rit in de Tour de France. “Ik blijf hard werken, werk elk jaar zelfs een beetje harder. Ik blijf niet thuis zitten en aan mijn leeftijd denken. Eerlijk gezegd werk ik harder dan ooit. Dat stelt me in staat om nog steeds zoiets als vandaag uit de benen te schudden.”

De Marchi: “Hij is sneller dan ik”

De Marchi stond na afloop van de rit Sporza te woord. “Ik wilde winnen en dus probeerde ik het spelletje te spelen met Clarke. Hij is sneller dan ik”, legde de 36-jarige Italiaan van Jayco AlUla zijn handelen in de laatste kilometer uit. “Ik nam niet over, iets wat ik nog nooit gedaan heb in mijn carrière.”

