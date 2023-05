Leknessund heeft geen schrik van Gran Sasso-rit: “Geloof dat ik roze kan behouden”

De roze trui van Andreas Leknessund kwam niet in gevaar in de zesde etappe van de Giro d’Italia. Vrijdag, als de rit na een lange klim finisht in Gran Sasso, wordt het wellicht moeilijker voor de Noor om stand te houden. Toch denkt hij dat het mogelijk is. “Ik denk dat ik klaar ben voor morgen”, zei hij in Napoli tegen Cycling Pro Net. “Mijn benen zijn tot nog toe goed in deze koers.”

De slotklim naar Gran Sasso is in totaal zo’n 26 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 3,4%. Er zitten echtere steilere stukken in. “Het wordt morgen natuurlijk een zware klim, maar ik ga alles geven. En ik geloof dat ik de trui kan behouden. Het is mogelijk morgen. De klim is lang, maar niet te steil. Je weet het nooit, maar ik denk dat het mogelijk is. De benen zijn goed. De tijdrit (op zondag, red.) wordt nog zwaarder, maar morgen ga ik er vol voor.”

Na de regenachtige rit op woensdag, kon Leknessund donderdag pas echt genieten van zijn roze trui. “De zon scheen en we reden over mooie wegen. Ik heb van elke seconde genoten. De manier waarop we koersten is ook de manier waar ik van houd, dus het was eigenlijk de perfecte dag voor mij.”

