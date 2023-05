Jonathan Milan weer tweede: “Benen waren erg vermoeid”

Jonathan Milan eindigde vandaag in de Giro d’Italia weer als tweede, ondanks dat hij zich niet helemaal fit meer voelde. “Ik kon niet meer alles geven in de sprint, want mijn benen waren erg vermoeid. Ik heb echt afgezien.”

“Wat een dag”, blikt hij terug voor de camera van Eurosport. “Het was echt oorlog om vooraan te geraken. Dat was lastig, maar ik heb geprobeerd om zo goed mogelijk positie te behouden.”

“De vlucht was echt sterk vandaag, maar Pedersen was wel duidelijk de beste”, aldus Milan. “Ik had misschien iets eerder moeten gaan, maar het is goed zo.”

Milan breidt door zijn tweede plaats wel zijn voorsprong uit in het puntenklassement. De Italiaan staat nu op 110 punten, Groves en Pedersen volgen met 99 en 83 punten.