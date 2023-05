Ackermann baalt van gebrek aan steun bij UAE: “Denk dat ik de snelste was vandaag”

Pascal Ackermann sprintte vandaag naar een derde plaats in de zesde etappe van de Giro d’Italia. Het was voor de Duitser zijn eerste podiumplaats deze ronde, maar toch was hij niet helemaal tevreden. “Ik baal een beetje dat ik geen steun van de ploeg kreeg”, zei de sprinter van UAE Emirates na afloop tegen Eurosport.

“We moesten onze klassementsrenners steunen”, legt Ackermann uit. “Ik denk dat we een mannetje mistten, want ik denk dat ik heb laten zien dat ik vandaag de snelste was. Maar ja, er komen nog wat dagen aan. Morgen is een heel zware dag, maar ik denk dat de dag erna weer een sprint wordt.”

“Ik moet elke kans pakken die er is, want het is niet gemakkelijk om hier ritten te winnen. Ik wil echt graag een zege pakken, dus ik blijf vechten”, aldus Ackermann, die wel tevreden is met zijn vorm. “Ik denk dat ik heb laten zien dat mijn benen heel goed zijn.”

