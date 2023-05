Giro 2023: Mads Pedersen sprint naar zege in Napoli na zenuwslopende finale

Mads Pedersen heeft de zesde etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Lang leek het erop dat vroege vluchters Simon Clarke en Alessandro De Marchi zouden strijden om de zege, maar in de laatste honderden meters stormde het sprintende peloton het kopduo voorbij. Pedersen toonde zich vervolgens sneller dan Jonathan Milan en Pascal Ackermann.

De zesde etappe van de Giro startte en finishte in Napels. De renners reden in totaal 156 kilometer en kwamen onderweg twee gecategoriseerde beklimmingen tegen, de Valico di Chiunzi (8,3 km aan 6,3%) en de klim naar Picco Sant’Angelo (9,6 km aan 4%). Na de technische afdaling van deze laatste helling, moest het peloton nog zo’n vijftig vlakke kilometers afleggen. Op voorhand leken zowel de sprinters als aanvallers kans te maken op de dagzege.

Kopgroep van vijf, tempoversnelling INEOS

Twee van die sprinters, Fernando Gaviria en Jonathan Milan, kwamen vroeg in de rit al ten val. Ook Jay Vine stond erbij. Alle drie konden ze echter door, terwijl vooraan Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) in zijn eentje op avontuur ging. De Italiaan kreeg na een paar kilometer het gezelschap van Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa). Daarna wisten ook Alexandre Delettre (Cofidis), Simon Clarke (Israel-Premier Tech) en Charlie Quarterman (Corratec) de oversteek nog te maken.

Alessandro Verre (Arkéa-Samsic) kwam in de chasse patate en viel – na kilometerslang tussen de twee groepen in te hebben gereden – uiteindelijk terug in het peloton. In dat peloton ging het behoorlijk hard op de Valico di Chiunzi. Het was INEOS Grenadiers dat een stevig tempo reed en zo enkele sprinters in de problemen bracht. Onder meer David Dekker en Mark Cavendish haakten af. Ook voor de kopgroep had de versnelling van INEOS gevolgen. De voorsprong, die op een gegeven moment meer dan vijf minuten was geweest, liep terug tot drieënhalve minuut.

De Marchi en Clarke

Op een gegeven moment namen UAE Emirates, Team DSM, Trek-Segafredo en Bahrain Victorious het commando over van INEOS Grenadiers. De eerder ingezette tendens werd zo voortgezet. Cavendish en co verloren meer en meer tijd, terwijl de kopgroep haar voorsprong langzaam maar zeker verder zag slinken. De kopgroep dunde op de klim naar Picco Sant’Angelo overigens stevig uit. De Marchi en Clarke waren op de top nog met zijn tweeën over.

Het ervaren duo hield vervolgens sterk stand. Kop over kop brommerden ze richting Napoli en het peloton kwam aanvankelijk niets dichterbij. Het verschil bleef meer dan twee minuten, ondanks dat ook Alpecin-Deceuninck nu meewerkte. Met nog tien kilometer te gaan, was het gat wel verkleind tot minder dan een minuut.

Pech voor Roglic en Thomas

Op dat moment was in het peloton ook het een en ander gebeurd. Primoz Roglic moest zestien kilometer van de finish van fiets wisselen, maar werd snel weer teruggebracht door zijn ploeggenoten. Iets later had Geraint Thomas zijn ketting eraf. Ook hij werd teruggebracht door zijn teammaten.

Ondertussen bleven Clarke en De Marchi gas geven. Met nog vijf kilometer te gaan, hadden ze nog altijd veertig seconden marge. Bovendien leek de vaart er in het peloton niet helemaal in te zitten. Het was op een gegeven moment zelfs INEOS Grenadiers dat weer op kop reed, niet de sprintersploegen. Met nog één kilometer te gaan, leek het er dan ook op dat Clarke en De Marchi zouden sprinten om de zege.

Toch nog een massasprint

In die slotkilometer nam De Marchi echter niet meer over van Clarke. De schijnbaar geruststellende voorsprong van de twee verdween vervolgens – mede door een kopbeurt van Bauke Mollema – als sneeuw voor de zon. Op enkele honderden meters van de finish, kwam de sprintende meute over De Marchi en Clarke heen, met Fernando Gaviria voorop.

De Colombiaan ging vroeg aan, maar kon zijn inspanning niet volhouden tot op de streep. Het was Mads Pedersen die er met veel snelheid voorbijkwam. De Deen van Trek-Segafredo finishte voor Jonathan Milan en Pascal Ackermann.