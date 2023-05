Pijn? Evenepoel houdt, ondanks twee valpartijen, balletje hoog voor de start

Dat Remco Evenepoel niet al te veel last heeft van zijn twee valpartijen van woensdag, maakte de kopman van Soudal Quick-Step duidelijk door voor de start van de zesde etappe nog met een bal te jongleren.

Evenepoel wist de bal uiteindelijk veertien keer hoog te houden, tot groot enthousiasme van het aanwezige publiek. Het is geen geheim dat de Belg een verleden heeft als voetballer. Evenepoel voetbalde in de jeugd voor Anderlecht en PSV, maar besloot zich in 2017 op het wielrennen te richten. En met succes.