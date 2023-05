Ook Aleksandr Vlasov viel twee keer, maar: “Hij is in orde”

Het was glibberen en glijden tijdens de vijfde etappe van de Giro d’Italia. Meerdere renners gingen op de gladde wegen onderuit. Wereldkampioen Remco Evenepoel was niet de enige die twee keer viel, ook Aleksandr Vlasov kuste het asfalt tweemaal. De klassementsrenner van BORA-hansgrohe maakt het echter goed, laat zijn ploegleider Jens Zemke weten.

“Het peloton had vrij snel door dat de wegen heel glad waren, vooral na de valpartijen van Remco en die in de kopgroep, waar twee renners vielen”, kijkt Zemke op de ploegsite terug op de rit. “Het peloton deed het dus relatief rustig aan richting de finale. In de laatste vijftien kilometer waren er een paar valpartijen vanwege de slechte weersomstandigheden en het glibberige asfalt.”

“Onze renners werden daar niet al teveel door geraakt, maar Aleks was wel twee keer betrokken bij een val. Het team reageerde meteen en wachtte hem op. Gelukkig gebeurde er niets ergs. Hij is in orde en gelukkig hebben we geen tijd verloren, want de laatste val vond plaats binnen de laatste drie kilometer.”

Vlasov, die tiende werd in de openingstijdrit, staat zodoende nog steeds zevende in het algemeen klassement. Hij heeft een achterstand van een minuut en 26 seconden op Andreas Leknessund. Het verschil met Remco Evenepoel, de bestgeklasseerde van de favorieten voor de eindzege, is 58 tellen.

