Primoz Roglic is klaar voor ‘mooi gevecht’ op Campo Imperatore

Primož Roglič kwam de zesde etappe in de Giro d’Italia zonder al te veel problemen door. De nummer vijf van het algemeen klassement kende in de finale nog even materiaalpech, maar kon nog ruim op tijd terugkeren.

“Ik reed lek bij het positioneren in de voorste regionen van het peloton. Gelukkig konden we snel van fiets wisselen. Mede door het sterke werk van mijn ploeggenoten keerden we snel weer terug in het peloton”, aldus de Sloveen.

Morgen staat Roglič een pittige test te wachten, als er wordt gefinisht op Campo Imperatore. “Ik ben er klaar voor”, eindigt hij. “Veel jongens hebben hun zinnen gezet op deze rit en ik verwacht dat het een mooi gevecht zal worden. Ik heb er zin in.”