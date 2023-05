Giro 2023: Het juryrapport

Overzicht

Dagelijks publiceert de organisatie van de Giro d’Italia 2023 na de etappe belangrijke informatie uitgedeelde straffen door de wedstrijdjury. Dat doet zij in het juryrapport. In dit overzicht bundelt WielerFlits alle straffen die door de jury zijn uitgedeeld aan renners en ploegleiders. Een medisch bulletin deelt de Giro-organisatie, in tegenstelling tot die van de Tour, niet.

Etappe 1

Juryrapport

Er was na etappe 1 niets te melden in het juryrapport.

Lees ook: Giro 2023: De deelnemers en rugnummers